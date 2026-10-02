El consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, ha defendido la importancia de atraer inversión en centros de datos en España, instando a evitar su demonización y a establecer una regulación que facilite su instalación en el país. Durante su intervención en el ‘Foro La Toja, Vínculo Atlántico’, Ruiz-Tagle subrayó que estos centros son una nueva industria que generará empleo y crecimiento económico.

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El Gobierno español planea exigir que los centros de datos respalden al menos un 80% de su consumo energético con generación renovable, según un proyecto de real decreto. Ruiz-Tagle ha pedido celeridad en la regulación para no perder estos proyectos, destacando que la inversión en centros de datos traerá beneficios económicos y de empleo.

Ruiz-Tagle también resaltó la necesidad de acelerar la electrificación, describiendo la red eléctrica como el «sistema circulatorio» que transformará la energía renovable en desarrollo industrial. Afirmó que España está en una posición favorable frente a la crisis de precios de combustibles fósiles gracias a su alimentación de energías renovables.

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El directivo de Iberdrola ha urgido a ampliar la infraestructura de transporte para aprovechar plenamente la energía renovable disponible. Ha señalado que la falta de capacidad de evacuación supone una «pérdida de competitividad brutal» y ha llamado a un esfuerzo conjunto de administraciones para agilizar licencias administrativas.

Finalmente, Ruiz-Tagle destacó la importancia de reducir la factura de combustibles fósiles y apostar por una matriz energética autóctona. Este modelo, según él, asegurará el suministro necesario para el crecimiento de los centros de datos, cuyo consumo mundial se duplicará en cinco años, y evitará la dependencia de la importación de datos para sectores clave como la inteligencia artificial y la ciberseguridad.