El precio medio de la luz para hoy, viernes 11 de septiembre de 2026, se sitúa en 0,1989 €/kWh, según los datos del Semáforo Selectra (título fuente: “Precio de la luz para hoy 11/09/2026 | Semáforo Selectra: AMARILLO”). La jornada combina franjas muy favorables para mover consumo eléctrico con un tramo claramente más caro por la noche.

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Para los hogares de Ceuta, la recomendación práctica pasa por programar tareas intensivas (lavadora, lavavajillas o cargas del día) en las horas con precios bajos, y reducir la potencia en el intervalo marcado como el más caro, para evitar que el coste se concentre en la factura.

Horas clave para ahorrar hoy (viernes 11/09/2026)

El Semáforo Selectra marca el día con AMARILLO, una señal de que conviene ajustar hábitos. La hora más barata es 14:00 – 15:00, con 0,0476 €/kWh. En el otro extremo, la hora más cara es 20:00 – 21:00, con 0,3718 €/kWh.

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Entre medias, destaca la franja más económica: 14:00 – 17:00, con un precio de 0,0512 €/kWh. Es el intervalo más recomendable para concentrar consumos que puedan programarse.

Evolución por tramos: cómo se mueve la tarifa durante el día

Madrugada: los precios se mantienen relativamente estables en la primera parte del día, con valores alrededor de la franja baja-media. A medida que avanza la madrugada, el coste tiende a bajar en algunos tramos.

Mañana: la tarifa mejora y registra algunos de los valores más bajos del día, especialmente en las horas centrales de la mañana, que pueden encajar para consumos planificables si no se pueden mover a mediodía.

Tarde: es el tramo más favorable. Con la franja más económica entre 14:00 y 17:00, el coste se mantiene en niveles bajos, lo que permite optimizar el uso de electrodomésticos que requieran continuidad (por ejemplo, programas completos de lavadora o lavavajillas).

Noche: se produce el giro. El precio sube de forma clara hacia el final del día, con el máximo en 20:00 – 21:00 y precios elevados también alrededor de esa ventana. Evitar consumos intensivos en ese intervalo ayuda a contener el gasto.

Precio de la luz por horas (viernes 11/09/2026)

00:00 – 01:00: 0,235 €/kWh

01:00 – 02:00: 0,2208 €/kWh

02:00 – 03:00: 0,2049 €/kWh

03:00 – 04:00: 0,1993 €/kWh

04:00 – 05:00: 0,1984 €/kWh

05:00 – 06:00: 0,1999 €/kWh

06:00 – 07:00: 0,2241 €/kWh

07:00 – 08:00: 0,2619 €/kWh

08:00 – 09:00: 0,274 €/kWh

09:00 – 10:00: 0,1894 €/kWh

10:00 – 11:00: 0,1571 €/kWh

11:00 – 12:00: 0,141 €/kWh

12:00 – 13:00: 0,1235 €/kWh

13:00 – 14:00: 0,1229 €/kWh

14:00 – 15:00: 0,0476 €/kWh

15:00 – 16:00: 0,0486 €/kWh

16:00 – 17:00: 0,0573 €/kWh

17:00 – 18:00: 0,1067 €/kWh

18:00 – 19:00: 0,2019 €/kWh

19:00 – 20:00: 0,3091 €/kWh

20:00 – 21:00: 0,3718 €/kWh

21:00 – 22:00: 0,3615 €/kWh

22:00 – 23:00: 0,2747 €/kWh

23:00 – 24:00: 0,2426 €/kWh

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