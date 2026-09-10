IBEX 35: cierre del jueves 10 de septiembre de 2026 en 19.659,80 puntos, -35,50 puntos (-0,18%); rango intradía 19.614,50–19.833,10.

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El índice abrió en 19.748,80 y terminó por debajo del cierre previo (19.695,30), con presión vendedora en el tramo final de la sesión.

Para Ceuta, la evolución del IBEX puede influir en las decisiones de ahorro e inversión y en la valoración de carteras con exposición a renta variable, aunque el impacto concreto depende del perfil de cada inversor.

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Cómo cerró el IBEX 35

Según los datos de Yahoo Finance, la sesión dejó estos hitos: apertura 19.748,80, máximo intradía 19.833,10, mínimo intradía 19.614,50 y cierre en 19.659,80, con una variación de -0,18% (−35,50 puntos).

Los intentos de recuperación no lograron sostener el impulso por encima de los niveles de apertura y máximos, y la negociación cerró con mayor presión vendedora.

Evolución de la semana

Balance de las últimas cinco sesiones según Yahoo Finance:

2026-09-04 : cierre en 20.050,70 (apertura 20.000,20; máx 20.084,40; mín 19.872,30)

: cierre en (apertura 20.000,20; máx 20.084,40; mín 19.872,30) 2026-09-07 : cierre en 20.021,80 (apertura 20.052,40; máx 20.076,90; mín 19.974,70)

: cierre en (apertura 20.052,40; máx 20.076,90; mín 19.974,70) 2026-09-08 : cierre en 19.997,10 (apertura 19.948,30; máx 20.019,40; mín 19.810,40)

: cierre en (apertura 19.948,30; máx 20.019,40; mín 19.810,40) 2026-09-09 : cierre en 19.695,30 (apertura 19.794,60; máx 19.838,30; mín 19.498,10)

: cierre en (apertura 19.794,60; máx 19.838,30; mín 19.498,10) 2026-09-10: cierre en 19.659,80 (apertura 19.748,80; máx 19.833,10; mín 19.614,50)

La secuencia muestra un descenso desde el entorno de los 20.000 puntos hacia el rango 19.650–19.700, con la corrección más visible el 9 de septiembre y continuidad al día siguiente.

En Ceuta, ese movimiento semanal refuerza la cautela entre quienes mantienen posiciones en renta variable o dependen de referencias financieras para la planificación de costes y financiación.

Euríbor y mercados

El Euríbor determina las cuotas de las hipotecas variables en España y, por tanto, tiene relevancia para familias y empresas en Ceuta cuando su valor cambia por la transmisión de la política monetaria.

En esta información no se ofrecen valores concretos del Euríbor; su evolución depende de las expectativas sobre los tipos a corto plazo y de las decisiones de política monetaria, factores que el mercado sigue de cerca.

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