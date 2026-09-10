El Ministerio para la Transición Ecológica publica este viernes, 11 de septiembre de 2026, los precios medios de carburantes en Ceuta: gasolina 95 1,643 €/L; gasolina 98 1,670 €/L; diésel 1,674 €/L.
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El informe analiza 10 estaciones de la ciudad. Más abajo figura el listado de surtidores más baratos y más caros con las direcciones que aparecen en el estudio.
Origen de los datos: Ministerio para la Transición Ecológica.
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Las gasolineras más baratas hoy
Gasolina 95
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.629 €/L
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.629 €/L
- CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S/N, Ceuta): 1.644 €/L
- CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.644 €/L
- SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.648 €/L
Gasolina 98
- SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.648 €/L
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.659 €/L
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.659 €/L
- SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.678 €/L
- DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.678 €/L
Diésel
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.659 €/L
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.659 €/L
- CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S/N, Ceuta): 1.674 €/L
- CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.674 €/L
- SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.678 €/L
Las más caras
- Gasolina 95: MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta) — 1.649 €/L
- Gasolina 95: DISA PUERTO (AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta) — 1.648 €/L
- Gasolina 95: SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta) — 1.648 €/L
Para la gasolina 95 el informe indica un rango entre 1.629 €/L (mínimo) y 1.649 €/L (máximo) en las 10 estaciones analizadas. Los precios reflejados corresponden a la toma de datos del informe publicada hoy por el Ministerio.
Consejos
- Compara antes de repostar. Contrastando los precios según el tipo de carburante (95, 98 o diésel) puedes reducir el coste por litro.
- Valora la ruta. Si la estación más barata queda fuera de tu itinerario, calcula si el desvío compensa el ahorro.
- Revisa con frecuencia. Los precios cambian; esta lista corresponde a viernes 11 de septiembre de 2026 y se basa en los datos publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica.
El estudio ofrece una fotografía puntual de 10 estaciones en Ceuta que puede ayudar a planificar el repostaje según el precio por litro informado por el organismo.