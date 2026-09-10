El Ministerio para la Transición Ecológica publica este viernes, 11 de septiembre de 2026, los precios medios de carburantes en Ceuta: gasolina 95 1,643 €/L; gasolina 98 1,670 €/L; diésel 1,674 €/L.

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El informe analiza 10 estaciones de la ciudad. Más abajo figura el listado de surtidores más baratos y más caros con las direcciones que aparecen en el estudio.

Origen de los datos: Ministerio para la Transición Ecológica.

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Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.629 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.629 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S/N, Ceuta): 1.644 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S/N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.644 €/L

(AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.648 €/L

Gasolina 98

SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.648 €/L

(AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.659 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.659 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.678 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.678 €/L

Diésel

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.659 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.659 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S/N, Ceuta): 1.674 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S/N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.674 €/L

(AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.678 €/L

Las más caras

Gasolina 95 : MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta) — 1.649 €/L

: MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta) — Gasolina 95 : DISA PUERTO (AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta) — 1.648 €/L

: DISA PUERTO (AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta) — Gasolina 95: SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta) — 1.648 €/L

Para la gasolina 95 el informe indica un rango entre 1.629 €/L (mínimo) y 1.649 €/L (máximo) en las 10 estaciones analizadas. Los precios reflejados corresponden a la toma de datos del informe publicada hoy por el Ministerio.

Consejos

Compara antes de repostar. Contrastando los precios según el tipo de carburante (95, 98 o diésel) puedes reducir el coste por litro.

Contrastando los precios según el tipo de carburante (95, 98 o diésel) puedes reducir el coste por litro. Valora la ruta. Si la estación más barata queda fuera de tu itinerario, calcula si el desvío compensa el ahorro.

Si la estación más barata queda fuera de tu itinerario, calcula si el desvío compensa el ahorro. Revisa con frecuencia. Los precios cambian; esta lista corresponde a viernes 11 de septiembre de 2026 y se basa en los datos publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica.

El estudio ofrece una fotografía puntual de 10 estaciones en Ceuta que puede ayudar a planificar el repostaje según el precio por litro informado por el organismo.

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