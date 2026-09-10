El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo se reúne este jueves en Berlín en un ambiente de máxima expectación en los mercados. Se da por hecha una subida de 0,25 puntos en la facilidad de depósito para atajar la inflación, dejando el tipo de interés de referencia en el 2,5%. Los inversores centran su atención en la actualización de las previsiones económicas de la entidad y en si Christine Lagarde insinuará nuevos incrementos del precio del dinero antes de que finalice el año ante las tensiones energéticas y el impacto de la guerra en Oriente Próximo.
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El Banco Central Europeo mejora sus estimaciones de crecimiento para la Eurozona gracias a la solidez mostrada por la economía comunitaria. La entidad dirigida por Christine Lagarde sitúa ahora la previsión del PIB en el 0,9% para 2026 y en el 1,4% para 2027, respaldándose en una capacidad de resistencia superior a la anticipada.
Nuevas proyecciones del BCE para los precios. La entidad mantiene en el 3% su previsión de inflación media para 2026, pero eleva los datos para los ejercicios siguientes, situando el indicador en el 2,5% para 2027 y en el 2,1% para 2028. La inflación subyacente —sin energía ni alimentos— proyecta tasas del 2,5% este año y del 2,6% en 2027.
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El BCE advierte que las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo continuarán presionando la inflación por encima de la meta del 2% durante un periodo prolongado. El organismo confirma que no se compromete a una senda predeterminada de tipos y ajustará su política monetaria en cada reunión en función de la evolución de los datos económicos.
El Banco Central Europeo oficializa una subida de 0,25 puntos en los tipos de interés, situando la facilidad de depósito en el 2,5% —su nivel más alto desde marzo de 2025— y eleva la tasa de financiación al 2,65%. La institución monetaria cumple con los pronósticos del mercado tras el incremento ya aplicado en junio, con el objetivo de frenar el repunte inflacionario alimentado por las tensiones energéticas y el conflicto en Oriente Próximo. La atención de los inversores se desplaza ahora a la comparecencia de Christine Lagarde para anticipar si habrá nuevos ajustes antes de fin de año.
El Banco Central Europeo actualizará hoy sus previsiones clave de PIB e inflación. Tras empeorar sus estimaciones en revisiones anteriores, el escenario de junio proyectaba un crecimiento de la economía de la Eurozona del 0,8% para 2026 y del 1,2% para 2027. En cuanto a los precios, la entidad estimaba cerrar 2026 con un IPC medio del 3%, alejándose temporalmente de su meta de estabilidad.
Mercados en tono mixto a la espera del comunicado oficial. Las bolsas europeas reaccionan de forma dispar ante una subida de tipos que el mercado ya da por descontada. El Ibex 35 y el italiano FTSE MIB avanzan un 0,3%, mientras que la atención se traslada a las previsiones que pueda dar la institución para las próximas reuniones, con analistas advirtiendo sobre el riesgo de un endurecimiento monetario más prolongado.
Los rendimientos de la deuda soberana continúan en niveles máximos ante las perspectivas de tipos más altos y la incertidumbre política. La rentabilidad del bono español a diez años roza el 3,9%, su nivel más elevado en casi tres años, mientras que el bund alemán cotiza en el 3,44%.
Desde Amundi Investment Institute consideran garantizada la subida de tipos de septiembre, pero descartan nuevos incrementos durante el resto de 2026. Su directora de macroeconomía global, Alessia Berardi, prevé que la inflación permanezca elevada antes de moderarse a mediados del próximo año, aunque advierte del riesgo que suponen las presiones en los precios del gas y los alimentos.
El BCE acude a esta cita con el cuadro macroeconómico actualizado en junio, cuando elevó sus previsiones de inflación y recortó las de crecimiento del PIB por el impacto del conflicto en Oriente Próximo. En aquel momento, la entidad proyectó un IPC del 3% para 2026 y del 2,3% para 2027, junto a un avance de la economía del 0,8% para este año y del 1,2% para el siguiente.
La cotización del barril de crudo Brent alcanza los 101 dólares tras cinco jornadas consecutivas de alzas debido al repunte de la tensión geopolítica. Esta escalada del petróleo arrastra al gas europeo, que se sitúa en máximos históricos al superar los 80 euros por megavatio hora.
Sectores duros del BCE presionan para acelerar el ajuste monetario. Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo, advierte de que la inflación prolongada por el coste de la energía exige actuar con rapidez antes de que la subida de precios se traslade a la negociación salarial.
La resistencia del crecimiento económico en el segundo trimestre (0,6%) y el repunte de la inflación de la Eurozona hasta el 3,3% en agosto, impulsada por las crisis energéticas en el Estrecho de Ormuz y Oriente Próximo, dan margen al BCE para efectuar esta nueva subida del precio del dinero.