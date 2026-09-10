El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo se reúne este jueves en Berlín en un ambiente de máxima expectación en los mercados. Se da por hecha una subida de 0,25 puntos en la facilidad de depósito para atajar la inflación, dejando el tipo de interés de referencia en el 2,5%. Los inversores centran su atención en la actualización de las previsiones económicas de la entidad y en si Christine Lagarde insinuará nuevos incrementos del precio del dinero antes de que finalice el año ante las tensiones energéticas y el impacto de la guerra en Oriente Próximo.

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