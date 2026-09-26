Miles de personas participan en la denominada ‘Marcha por la Dignidad’ para respaldar a la ciudad autónoma tras la crisis migratoria de julio. La movilización, promovida por Sociedad Civil Española, ha contado con la presencia de Santiago Abascal y Miguel Tellado.

Lee tambien: Vivas respalda la actuación del delegado del Gobierno y exige responsabilidades políticas al Ejecutivo central

El centro de Madrid ha vuelto a convertirse este sábado en el escenario de una masiva protesta política y ciudadana. Convocados por la plataforma Sociedad Civil Española (SCE) —que aglutina a más de 150 entidades—, miles de manifestantes han recorrido las principales arterias de la capital para mostrar su solidaridad con Ceuta y Melilla tras los acontecimientos fronterizos de finales de julio, situando al mismo tiempo en el centro de sus demandas la exigencia de elecciones generales inmediatas.

La marcha ha arrancado a las 10:00 horas en la plaza de Cibeles para discurrir por las calles Alcalá, Gran Vía y Princesa, con destino al Arco de la Victoria en Moncloa.

Lee tambien: «Queremos vivir en paz»: Junta Obras del Puerto se cierra con vallas e exige presencia militar o policial

Presencia de la oposición y división en las vías de presión

La movilización ha contado con una destacada representación de la oposición. Por parte de Vox ha acudido su presidente, Santiago Abascal, quien ha vuelto a arremeter contra la gestión del Ejecutivo central en la frontera ceutí, acusándole de inacción. Asimismo, el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha encabezado la delegación popular reprochando al Gobierno no haber reaccionado a tiempo pese a las advertencias de los servicios de inteligencia.

Pese a compartir la cabecera, la cita ha dejado ver de nuevo las discrepancias tácticas entre ambas formaciones:

Petición del artículo 102: El manifiesto leído por la organización incluye la propuesta defendida por Vox para juzgar por traición a Pedro Sánchez en el Congreso.

El manifiesto leído por la organización incluye la propuesta defendida por Vox para juzgar por traición a Pedro Sánchez en el Congreso. Respuesta del PP: Los populares se han desmarcado formalmente de esta iniciativa constitucional, rehusando apoyarla en las Cortes y remitiéndose a las actuaciones ya abiertas en la Audiencia Nacional.

Reivindicaciones fronterizas y próximas citas

El manifiesto de la convocatoria reclama el retorno a Marruecos de quienes accedieron de forma irregular durante la crisis estival, así como un refuerzo urgente de las medidas de seguridad en el perímetro fronterizo de las ciudades autónomas. Además, el texto exige garantías sobre el censo electoral de cara a unos eventuales comicios.

Esta movilización supone la segunda ‘Marcha por la Dignidad’ tras la celebrada el pasado 23 de mayo. Desde la plataforma organizadora han avanzado que darán continuidad a la protesta en la calle durante las próximas semanas, fijando su siguiente convocatoria multitudinaria en Barcelona el próximo 12 de octubre, coincidiendo con la Fiesta Nacional.