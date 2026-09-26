El presidente de la Ciudad Autónoma recibe el respaldo de cientos de ciudadanos concentrados de forma pacífica, lamenta la muerte de un migrante en la Explanada del Guano y recalca que Ceuta no es responsable de la tragedia, sino quien usa a las personas como instrumento.

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El presidente de Ceuta, Juan Vivas, acudió este viernes a la Plaza de los Reyes acompañado por el vicesecretario económico del Partido Popular, Juan Bravo, y diversos miembros de su Gobierno local. En el marco de la acampada pacífica instalada en el lugar —conocida popularmente como el ‘mini Trampolín’—, el jefe del Ejecutivo autonómico fue recibido con muestras de apoyo y consignas de respaldo por parte de los vecinos allí congregados.

Durante su recorrido, Vivas valoró la concentración ciudadana como un “ejemplo de civismo y un orgullo para toda España”, definiendo la movilización como un núcleo de resistencia pacífica frente a la inacción del Gobierno central tras las entradas masivas del pasado mes de julio. Respecto a la continuidad de las tiendas de campaña en la plaza, el presidente autonómico confió en que no se produzca ningún desalojo, catalogando un eventual levantamiento de «auténtico atropello».

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Reacción tras el fallecimiento en la Explanada del Guano

El paseo del presidente coincidió con la confirmación de la muerte súbita de un migrante en la Explanada del Guano, un suceso que el regidor quiso abordar de manera explícita ante los medios y los ciudadanos presentes.

Condolencias y empatía: Vivas lamentó profundamente el deceso, asegurando que «nadie siente estas pérdidas con tanta intensidad como los ceutíes».

Vivas lamentó profundamente el deceso, asegurando que «nadie siente estas pérdidas con tanta intensidad como los ceutíes». Delimitación de responsabilidades: El presidente remarcó que «Ceuta no es culpable de esta muerte ni de tantas otras», atribuyendo la responsabilidad final a quienes han utilizado a estas personas como un «instrumento político».

«Sentimos la muerte como propia, pero esto no es incompatible con reivindicar el derecho de los ceutíes a la tranquilidad, la paz y la seguridad. Queremos que todo se resuelva con la tranquilidad y el regreso de las personas que entraron ilegalmente», aseveró Juan Vivas.

Un punto de encuentro ciudadano

La Plaza de los Reyes se ha consolidado en las últimas semanas como un espacio de convivencia y protesta cívica donde convergen personas de todas las edades. Entre tiendas de campaña, iniciativas creativas y actuaciones culturales como la ofrecida por la Academia de Rosa Founaud, el enclave refleja el sentir de una ciudadanía golpeada por la crisis fronteriza que exige soluciones duraderas para recuperar la normalidad en la ciudad autónoma.