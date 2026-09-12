El precio de la luz para hoy domingo, 13 de septiembre de 2026 se sitúa con un precio medio de 0,1458 €/kWh, según el seguimiento de Semáforo Selectra (fuente: “Precio de la luz para hoy 13/09/2026 | Semáforo Selectra: AMARILLO”). El día, en Ceuta, destaca por la disponibilidad de franjas muy baratas que encajan bien con consumos domésticos programables.

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La referencia principal es clara: la hora más barata está en la franja 10:00-11:00 con 0,0018 €/kWh, mientras que el punto más caro llega en la franja 20:00-21:00 con 0,2969 €/kWh. En medio, la franja más económica es 10:00-13:00 con precios muy bajos, una ventana útil para acumular lavadora, lavavajillas o parte de la carga del día.

Horas clave para ahorrar hoy: programa en el tramo 10:00-13:00

Si quieres ajustar el consumo a las tarifas, hoy es uno de esos días en los que conviene desplazar tareas al mediodía. En concreto:

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Hora más barata: 10:00-11:00 con 0,0018 €/kWh .

con . Franja más económica: 10:00-13:00 con 0,0058 €/kWh .

con . Hora a evitar: 20:00-21:00 con 0,2969 €/kWh.

Para hogares en Ceuta, la recomendación práctica es sencilla: aprovecha el valle del tramo 10:00-13:00 para programar electrodomésticos y, si es posible, reduce el consumo intensivo en la noche, cuando el precio se dispara alrededor de las 20:00-21:00.

Cómo evoluciona el precio por tramos: de la madrugada a la noche con pico

La madrugada arranca con precios en torno a la parte media del día (por ejemplo, 00:00-01:00 y 01:00-02:00 están en valores cercanos a 0,22 y 0,21 €/kWh). A partir de la mañana se observa un descenso progresivo hasta llegar al tramo central, donde aparecen los valores mínimos.

En el arranque del mediodía se concentra el comportamiento más favorable: 10:00-11:00 y 11:00-12:00 registran el nivel más bajo del día (0,0018 €/kWh), y el coste sigue siendo especialmente contenido entre 12:00-13:00. Esto encaja especialmente bien con consumos programables como lavadora, lavavajillas o parte de la planificación del horno.

La tarde mantiene precios bajos en general, con valores que vuelven a situarse en rangos reducidos en horas como 16:00-17:00, 17:00-18:00 o 18:00-19:00, antes de que el coste suba. Ya en la noche, el patrón cambia: el precio se incrementa con fuerza hacia 20:00-21:00, el periodo indicado por la fuente como hora a evitar, y se mantiene alto en las horas posteriores.

Precio de la luz por horas (domingo 13/09/2026)

00:00 – 01:00: 0,2213 €/kWh

01:00 – 02:00: 0,2162 €/kWh

02:00 – 03:00: 0,2144 €/kWh

03:00 – 04:00: 0,2039 €/kWh

04:00 – 05:00: 0,1946 €/kWh

05:00 – 06:00: 0,2038 €/kWh

06:00 – 07:00: 0,2084 €/kWh

07:00 – 08:00: 0,2308 €/kWh

08:00 – 09:00: 0,2011 €/kWh

09:00 – 10:00: 0,0908 €/kWh

10:00 – 11:00: 0,0018 €/kWh

11:00 – 12:00: 0,0018 €/kWh

12:00 – 13:00: 0,0139 €/kWh

13:00 – 14:00: 0,0129 €/kWh

14:00 – 15:00: 0,0115 €/kWh

15:00 – 16:00: 0,0149 €/kWh

16:00 – 17:00: 0,0122 €/kWh

17:00 – 18:00: 0,0107 €/kWh

18:00 – 19:00: 0,0867 €/kWh

19:00 – 20:00: 0,2292 €/kWh

20:00 – 21:00: 0,2969 €/kWh

21:00 – 22:00: 0,2947 €/kWh

22:00 – 23:00: 0,2735 €/kWh

23:00 – 24:00: 0,2538 €/kWh

Fuente: Semáforo Selectra (título fuente: “Precio de la luz para hoy 13/09/2026 | Semáforo Selectra: AMARILLO”).

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