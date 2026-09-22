El Ministerio para la Transición Ecológica analizó 10 estaciones en Ceuta el miércoles 23 de septiembre de 2026: gasolina 95, promedio 1.683 €/L (rango 1.644–1.699); gasolina 98, 1.720 €/L; y gasóleo A, 1.729 €/L.

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Los precios que se muestran corresponden a las estaciones incluidas en ese muestreo del Ministerio.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo, Ceuta): 1.644 €/L

(Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo, Ceuta): CEPSA (Avenida González Tablas, s/n, Ceuta): 1.644 €/L

(Avenida González Tablas, s/n, Ceuta): ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1.679 €/L

(Muelle Alfau, s/n, Ceuta): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1.679 €/L

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): 1.698 €/L

Gasolina 98

SHELL (Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): 1.698 €/L

(Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1.709 €/L

(Muelle Alfau, s/n, Ceuta): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1.709 €/L

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): 1.728 €/L

(Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): SHELL (Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): 1.728 €/L

Diésel

CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo, Ceuta): 1.674 €/L

(Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo, Ceuta): CEPSA (Avenida González Tablas, s/n, Ceuta): 1.674 €/L

(Avenida González Tablas, s/n, Ceuta): ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1.729 €/L

(Muelle Alfau, s/n, Ceuta): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1.729 €/L

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): 1.748 €/L

Las dos estaciones con el precio más bajo de gasolina 95 (1.644 €/L) están en Avenida Martínez Catena y Avenida González Tablas; ambas registran también los precios más bajos en diésel (1.674 €/L). La diferencia máxima observada en gasolina 95 entre la estación más barata (1.644 €/L) y la más cara (1.699 €/L) es de 0,055 €/L.

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Las más caras

El informe del Ministerio para la Transición Ecológica señala las estaciones con los precios más altos en gasolina 95:

MOEVE (Avenida Juan de Borbón, 27, Ceuta): 1.699 €/L

(Avenida Juan de Borbón, 27, Ceuta): DISA Puerto (Avenida Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.698 €/L

(Avenida Cañonero Dato, 10, Ceuta): DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.698 €/L

Consejos prácticos

Comprueba el tipo de carburante antes de repostar (95, 98 o gasóleo A) para evitar errores de surtidor.

Consulta el precio actualizado de la estación antes de salir: el muestreo refleja una instantánea que puede cambiar.

Si puedes, planifica repostar en las zonas con surtidores más baratos (Avenida Martínez Catena / González Tablas) para ahorrar en trayectos cortos.

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