Ceuta afronta el lunes 29 de junio de 2026 con una horquilla de precios relativamente contenida, según el muestreo oficial del Ministerio para la Transición Ecológica. En el análisis se han tomado 10 estaciones y los promedios marcan la tendencia: la gasolina 95 se sitúa en torno a 1,401 €/l, la gasolina 98 en 1,430 €/l y el diésel en 1,468 €/l. La clave para ahorrar hoy está en fijarse en los mínimos: en 95 hay opciones desde 1,379 €/l, en 98 desde 1,409 €/l y en diésel desde 1,439 €/l.

Te dejamos el listado de las más económicas, organizado por tipo de combustible, para que puedas decidir rápido antes de repostar.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1.379€

(Muelle Alfau, s/n, Ceuta): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1.379€

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): MOEVE (Avenida Juan de Borbón, 27, Ceuta): 1.399€

(Avenida Juan de Borbón, 27, Ceuta): SHELL CATENA (Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): 1.408€

(Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): DISA VARADERO (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.408€

Gasolina 98

ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1.409€

(Muelle Alfau, s/n, Ceuta): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1.409€

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): MOEVE (Avenida Juan de Borbón, 27, Ceuta): 1.429€

(Avenida Juan de Borbón, 27, Ceuta): SHELL CATENA (Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): 1.438€

(Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): DISA VARADERO (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.438€

Diésel

ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1.439€

(Muelle Alfau, s/n, Ceuta): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1.439€

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): MOEVE (Avenida Juan de Borbón, 27, Ceuta): 1.459€

(Avenida Juan de Borbón, 27, Ceuta): CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n–frente Playa del Chorrillo, s/n, Ceuta): 1.478€

(Avenida Martínez Catena s/n–frente Playa del Chorrillo, s/n, Ceuta): CEPSA (Avenida González Tablas, s/n, Ceuta): 1.478€

Las más caras

Si te interesa saber dónde estás pagando más, el informe también refleja los máximos para cada carburante. En gasolina 95, las posiciones más altas del día quedan en manos de CEPSA (con 1.409€ en Avenida González Tablas y Avenida Martínez Catena s/n–frente Playa del Chorrillo) y de DISA PUERTO (Avenida Cañonero Dato, 10, Ceuta) con 1.408€.

Consejos

Compara por tipo : no asumas que el precio “de la gasolinera” es igual para 95, 98 y diésel; hoy hay diferencias claras.

: no asumas que el precio “de la gasolinera” es igual para 95, 98 y diésel; hoy hay diferencias claras. Prioriza el mínimo : en 95 y 98 aparecen dos opciones de ON365 con los valores más bajos del listado.

: en 95 y 98 aparecen dos opciones de con los valores más bajos del listado. Planifica el repostaje : si vas a llenar el depósito, un pequeño salto por litro puede notarse bastante en el total.

: si vas a llenar el depósito, un pequeño salto por litro puede notarse bastante en el total. Revisa antes de salir: los precios pueden moverse a lo largo de la jornada, así que conviene consultar la actualización del día.

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica.