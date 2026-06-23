Si hoy vas a repostar en Ceuta, estos datos te ayudan a elegir con más criterio. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, se han analizado 10 estaciones y el panorama de precios es bastante claro: en Gasolina 95 el mínimo local parte de 1.389 €/l, mientras que el Diésel arranca en 1.459 €/l. El objetivo no es solo encontrar el precio más bajo, sino comparar con el que tú sueles consumir y ajustar el depósito según convenga.

En el conjunto del muestreo de hoy, el promedio se sitúa en 1.411 €/l para Gasolina 95 (con un rango entre 1.389 y 1.419), en 1.440 €/l para Gasolina 98 y en 1.488 €/l para Diésel (mínimo 1.459, máximo 1.498).

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.389 €/l

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.389 €/l

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.409 €/l

(AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.418 €/l

(AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.418 €/l

Gasolina 98

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.419 €/l

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.419 €/l

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.439 €/l

(AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.448 €/l

(AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.448 €/l

Diésel

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.459 €/l

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.459 €/l

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.479 €/l

(AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.498 €/l

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.498 €/l

Las más caras

Para que tengas el contexto completo, estas son las estaciones con precios más altos en las muestras de hoy, siempre según el Ministerio para la Transición Ecológica. En Gasolina 95, el máximo del rango coincide con algunos de los nombres más visibles del listado:

CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.419 €/l

(AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.419 €/l

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): DISA PUERTO (AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.418 €/l

Consejos

Compensa el trayecto con el ahorro: si la diferencia de precio es pequeña, merece la pena priorizar la estación más cercana para evitar gasto extra en desplazamientos.

si la diferencia de precio es pequeña, merece la pena priorizar la estación más cercana para evitar gasto extra en desplazamientos. Revisa el tipo de carburante: el mejor precio no siempre está en el mismo surtidor (95, 98 o diésel). Asegúrate de mirar el que corresponde a tu vehículo.

el mejor precio no siempre está en el mismo surtidor (95, 98 o diésel). Asegúrate de mirar el que corresponde a tu vehículo. Compra el “punto óptimo”: si puedes planificar, evita repostar justo antes de un cambio brusco de hábitos (más que por pánico, por aprovechar cuando el precio está en mínimos).

si puedes planificar, evita repostar justo antes de un cambio brusco de hábitos (más que por pánico, por aprovechar cuando el precio está en mínimos). Usa estos datos como referencia diaria: el precio puede variar, por eso conviene consultar el informe del Ministerio para la Transición Ecológica cada día de forma rápida.

Recuerda: la información anterior procede del seguimiento de precios publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica para Ceuta, correspondiente al miércoles, 24 de junio de 2026.