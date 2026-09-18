El Ministerio para la Transición Ecológica, en un muestreo de 10 estaciones en Ceuta fechado el 19 de septiembre de 2026, registra los siguientes promedios: gasolina 95: 1.683 €/L (mínimo 1.644 €/L, máximo 1.699 €/L); gasolina 98: 1.720 €/L; y diésel (Gasóleo A): 1.736 €/L (mínimo 1.674 €/L, máximo 1.769 €/L).

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La horquilla entre mínimos y máximos en la muestra abre posibilidades de ahorro para quienes repostan con frecuencia en la ciudad.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n-frente Playa del Chorrillo, S/N, Ceuta): 1.644 €/L

(Avenida Martínez Catena s/n-frente Playa del Chorrillo, S/N, Ceuta): CEPSA (Avenida González Tablas, s/n, Ceuta): 1.644 €/L

(Avenida González Tablas, s/n, Ceuta): ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1.679 €/L

(Muelle Alfau, s/n, Ceuta): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1.679 €/L

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.698 €/L

En la lista anterior la diferencia entre el precio mínimo observado (1.644 €/L) y el máximo del ranking mostrado (1.699 €/L) puede resultar relevante para usuarios que repostan diariamente.

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Gasolina 98

SHELL (Muelle Dato, Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): 1.698 €/L

(Muelle Dato, Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1.709 €/L

(Muelle Alfau, s/n, Ceuta): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1.709 €/L

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.728 €/L

(Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): SHELL (Catena, Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): 1.728 €/L

Para la 98, el tramo del listado va de 1.698 €/L a 1.728 €/L, lo que conviene tener en cuenta si se compara coste por litro entre estaciones de la ciudad.

Diésel

CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n-frente Playa del Chorrillo, S/N, Ceuta): 1.674 €/L

(Avenida Martínez Catena s/n-frente Playa del Chorrillo, S/N, Ceuta): CEPSA (Avenida González Tablas, s/n, Ceuta): 1.674 €/L

(Avenida González Tablas, s/n, Ceuta): DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.748 €/L

(Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): SHELL (Catena, Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): 1.748 €/L

(Catena, Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): SHELL (Punta Almina, Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): 1.748 €/L

El mínimo registrado para Gasóleo A en la muestra es 1.674 €/L; elegir la estación más barata reduce el coste total del repostaje para conductores habituales en Ceuta.

Las más caras

MOEVE (Avenida Juan de Borbón, 27, Ceuta): 1.699 €/L (gasolina 95)

(Avenida Juan de Borbón, 27, Ceuta): (gasolina 95) DISA Puerto (Avenida Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.698 €/L (gasolina 95)

(Avenida Cañonero Dato, 10, Ceuta): (gasolina 95) SHELL (Muelle Dato, Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): 1.698 €/L (gasolina 95)

Consejos

Comprueba antes de repostar el precio por litro de tu combustible (95, 98 o Gasóleo A) en la lista del Ministerio para la Transición Ecológica .

. Si conduces a diario en Ceuta, prioriza estaciones con el precio mínimo registrado para reducir el gasto mensual.

Revisa el precio de nuevo si vas a posponer el repostaje: las variaciones entre días pueden alterar el ahorro.

Fuente: datos de precios facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica (19 de septiembre de 2026, Ceuta).

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