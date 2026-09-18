El precio medio de la luz para el sábado 19 de septiembre de 2026 se sitúa en 0,1364 €/kWh, según el informe de Semáforo Selectra (fuente: “Precio de la luz para hoy 19/09/2026 | Semáforo Selectra: VERDE”). En una jornada marcada por precios muy bajos en el centro del día, la clave en Ceuta será aprovechar el tramo de menor coste y ajustar parte del consumo doméstico para evitar el encarecimiento nocturno.

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El semáforo del día figura como VERDE. De acuerdo con la misma fuente, la hora más barata es 13:00 – 14:00 con 0,0041 €/kWh, mientras que la hora a evitar es 21:00 – 22:00 al alcanzar 0,2639 €/kWh. Para el ahorro en casa, conviene programar lavadoras, lavavajillas o tareas que puedan moverse hacia mediodía y primeras horas de la tarde.

Las horas clave para ahorrar en Ceuta: mediodía barato y ojo con la noche

Con los datos de Semáforo Selectra, la jornada ofrece una ventana especialmente favorable: la franja más económica es 12:00 – 15:00 con 0,0045 €/kWh. Este rango es el más recomendable para concentrar consumos “ajustables” como ciclos completos de lavadora o lavavajillas, o la preparación de horno cuando sea posible desplazarla a esa banda.

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Frente a ese suelo de precios, aparece un pico en la noche. La hora más cara del día, 21:00 – 22:00 (0,2639 €/kWh), penaliza especialmente los consumos habituales del hogar en esa franja: climatización, cocina o electrodomésticos que se conecten sin programación. Si no hay alternativa, al menos conviene evitar encadenar nuevos ciclos justo en ese tramo.

Evolución por tramos del día: cómo se mueve el precio de madrugada a noche

Madrugada y primeras horas. Desde la medianoche, el coste se mantiene relativamente alto en comparación con el mediodía: predominan precios alrededor de la parte alta de la escala del día, con valores que rondan los 0,19-0,22 €/kWh en varios tramos. En términos prácticos, no es el momento más eficiente para sumar consumos que puedas retrasar.

La mañana. A medida que avanza la mañana, el precio cae con claridad. En los tramos de 10:00 – 11:00 (0,0055 €/kWh) y 11:00 – 12:00 (0,0056 €/kWh) ya aparece el nivel de “casi mínimo” que se repetirá después.

Tarde. La mejor franja se concentra entre 12:00 y 15:00, con el precio más bajo del día: 13:00 – 14:00 marca la hora más barata (0,0041 €/kWh). Después, el coste sube de forma progresiva, pero sigue siendo más razonable que en la noche.

Noche. El cambio se nota a partir del final de tarde: desde 20:00 – 21:00 (0,2611 €/kWh) comienza el encarecimiento. El tramo 21:00 – 22:00 es el pico (0,2639 €/kWh) y, tras ese máximo, el precio baja hacia los tramos finales del día.

Precio de la luz por horas (sábado 19/09/2026)

00:00 – 01:00: 0,2039 €/kWh

01:00 – 02:00: 0,203 €/kWh

02:00 – 03:00: 0,2002 €/kWh

03:00 – 04:00: 0,1985 €/kWh

04:00 – 05:00: 0,2017 €/kWh

05:00 – 06:00: 0,2054 €/kWh

06:00 – 07:00: 0,2159 €/kWh

07:00 – 08:00: 0,2404 €/kWh

08:00 – 09:00: 0,2197 €/kWh

09:00 – 10:00: 0,0738 €/kWh

10:00 – 11:00: 0,0055 €/kWh

11:00 – 12:00: 0,0056 €/kWh

12:00 – 13:00: 0,0053 €/kWh

13:00 – 14:00: 0,0041 €/kWh

14:00 – 15:00: 0,0042 €/kWh

15:00 – 16:00: 0,0055 €/kWh

16:00 – 17:00: 0,0058 €/kWh

17:00 – 18:00: 0,006 €/kWh

18:00 – 19:00: 0,086 €/kWh

19:00 – 20:00: 0,1936 €/kWh

20:00 – 21:00: 0,2611 €/kWh

21:00 – 22:00: 0,2639 €/kWh

22:00 – 23:00: 0,2328 €/kWh

23:00 – 24:00: 0,2313 €/kWh

Fuente: Semáforo Selectra (“Precio de la luz para hoy 19/09/2026 | Semáforo Selectra: VERDE”).

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