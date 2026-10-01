El precio del petróleo marca este 1 de octubre un rango de negociación de 98,67 dólares por barril de Brent, un dato que puede influir en la economía y los costes energéticos también en Ceuta.

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El precio del petróleo continúa condicionado por la evolución del conflicto armado entre Estados Unidos, Israel e Irán y por la incertidumbre sobre su duración. El crudo de referencia en Europa ha registrado en las últimas semanas una de sus mayores escaladas desde la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Los futuros del Brent han mantenido una elevada volatilidad con diferentes oscilaciones. Según la información disponible, el anuncio de un acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos provocó un desplome del precio del barril, aunque los ataques posteriores entre ambas partes han mantenido el indicador con continuos cambios.

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Este 1 de octubre, el rango de negociación de los futuros de petróleo Brent se ha situado en 98,67 dólares, 4,5 dólares menos que el día anterior.

La evolución del precio del petróleo es un indicador seguido también en Ceuta por su posible impacto en los costes energéticos y en la economía local, al igual que ocurre en el resto de España y Europa.

Uno de los factores que ha influido en la situación internacional es la producción de Irak, uno de los principales productores de crudo, que desde el inicio de la guerra ha reducido su producción debido a los límites de almacenamiento y al bloqueo de sus exportaciones.

Otro punto clave en la evolución del mercado petrolero ha sido el estrecho de Ormuz, una zona por la que transita aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo. La apertura de este paso ha sido determinante para la caída generalizada de los precios, con efectos sobre el surtidor y sobre el conjunto de la economía europea.

La evolución del conflicto y las negociaciones internacionales seguirán marcando el comportamiento del precio del barril de Brent durante los próximos días.