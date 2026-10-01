El IBEX 35 cerró el jueves 1 de octubre de 2026 en 19.005,30 puntos, con una variación de -420,90 puntos (-2,17%), según Yahoo Finance.

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En Ceuta, una caída así puede trasladarse al ánimo de hogares y empresas, sobre todo en decisiones sobre inversión y en la planificación de presupuestos familiares.

Cómo cerró el IBEX 35

El selectivo español abrió en 19.279,70, alcanzó un máximo intradía de 19.358,90 y terminó en el mínimo de la sesión, 19.005,30. El cierre es inferior al del día anterior (19.426,20) y refleja una presión vendedora acumulada durante la jornada. El recorrido intradía y el hecho de que el mínimo coincidiera con el cierre subrayan la intensidad de las ventas al final de la negociación. Todos los datos citados proceden de Yahoo Finance.

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Evolución de la semana

El IBEX 35 ha mostrado descenso en las cinco sesiones previas, según las series de cierre de Yahoo Finance:

2026-09-25 : cierre en 19.700,10 puntos.

: cierre en puntos. 2026-09-28 : cierre en 19.600,30 puntos.

: cierre en puntos. 2026-09-29 : cierre en 19.517,50 puntos.

: cierre en puntos. 2026-09-30 : cierre en 19.426,20 puntos.

: cierre en puntos. 2026-10-01: cierre en 19.005,30 puntos.

Para inversores y ahorradores en Ceuta, esta secuencia aconseja prudencia: revisar horizontes temporales y la composición de carteras, y prestar atención al coste del crédito que puede cambiar el atractivo relativo de depósitos, fondos y renta fija.

Euríbor y mercados

El seguimiento del Euríbor sigue siendo relevante para las familias con hipotecas a tipo variable, porque su evolución influye en las cuotas mensuales. Cuando los mercados descuentan variaciones en los tipos, se altera la valoración de activos y la percepción de riesgo, lo que puede trasladarse a la renta variable. En Ceuta, donde muchas economías domésticas dependen de condiciones de financiación estables, estos movimientos mantienen la atención de los hogares y de los pequeños empresarios.

Fuente: Yahoo Finance.

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