El precio de la luz para hoy viernes, 2 de octubre de 2026 se mueve con un promedio de 0,2207 €/kWh, según el servicio de referencia indicado en la fuente. El día presenta un claro contraste: hay tramos que resultan ventajosos para concentrar el consumo y, en cambio, una franja con el precio más alto.
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De acuerdo con Precio de la luz para hoy 02/10/2026 | Semáforo Selectra: ROJO, la hora más barata es 14:00 – 15:00 con 0,1297 €/kWh. La hora a evitar es 20:00 – 21:00, cuando el precio alcanza 0,3798 €/kWh. Para Ceuta, esta diferencia es especialmente útil para ajustar el uso de electrodomésticos.
Horas clave para ahorrar: aprovecha el mínimo y evita el pico
Si puedes planificar en casa, el enfoque para este viernes es sencillo: carga el consumo en el tramo más favorable y retrasa lo prescindible cuando el precio sube. La jornada deja una franja más económica de 14:00 – 17:00 con 0,1372 €/kWh, una ventana adecuada para tareas como poner la lavadora o el lavavajillas (si tu rutina lo permite).
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El contraste está en la hora más cara, 20:00 – 21:00 con 0,3798 €/kWh. En esa ventana conviene evitar operaciones intensivas como el horno o el uso simultáneo de varios electrodomésticos de consumo, y priorizar usos puntuales.
Cómo evoluciona el precio por tramos del día
Madrugada (00:00 – 07:00): tras un arranque por encima de 0,14 €/kWh, la tendencia se va endureciendo conforme se acerca la mañana. A partir de 06:00 – 07:00 el precio sube hasta 0,2226 €/kWh, marcando un cambio frente a las horas anteriores.
Mañana (07:00 – 13:00): el coste se mantiene alto durante las primeras horas y alcanza máximos de jornada en términos relativos en la mañana, con especial protagonismo entre 07:00 – 08:00 y 08:00 – 09:00. Después, se observa un descenso progresivo hacia mediodía.
Tarde (14:00 – 19:00): la tarde es el mejor tramo para el consumo doméstico. En 14:00 – 15:00 se registra el mínimo del día con 0,1297 €/kWh, y la franja se mantiene competitiva a lo largo de 14:00 – 17:00. A partir de ahí, el precio comienza a subir de forma gradual, aunque sin llegar aún al pico nocturno.
Noche (20:00 – 24:00): el momento más caro aparece en la franja 20:00 – 21:00 con 0,3798 €/kWh. Después, el precio baja y se relaja hacia la madrugada, aunque se mantiene por encima de los mejores tramos de la tarde.
Precio de la luz por horas (viernes, 2 de octubre de 2026)
- 00:00 – 01:00: 0.1609 €/kWh
- 01:00 – 02:00: 0.1497 €/kWh
- 02:00 – 03:00: 0.1456 €/kWh
- 03:00 – 04:00: 0.1453 €/kWh
- 04:00 – 05:00: 0.1524 €/kWh
- 05:00 – 06:00: 0.1779 €/kWh
- 06:00 – 07:00: 0.2226 €/kWh
- 07:00 – 08:00: 0.2743 €/kWh
- 08:00 – 09:00: 0.3229 €/kWh
- 09:00 – 10:00: 0.2451 €/kWh
- 10:00 – 11:00: 0.2407 €/kWh
- 11:00 – 12:00: 0.204 €/kWh
- 12:00 – 13:00: 0.2013 €/kWh
- 13:00 – 14:00: 0.1989 €/kWh
- 14:00 – 15:00: 0.1297 €/kWh
- 15:00 – 16:00: 0.1374 €/kWh
- 16:00 – 17:00: 0.1445 €/kWh
- 17:00 – 18:00: 0.1691 €/kWh
- 18:00 – 19:00: 0.3103 €/kWh
- 19:00 – 20:00: 0.3544 €/kWh
- 20:00 – 21:00: 0.3798 €/kWh
- 21:00 – 22:00: 0.344 €/kWh
- 22:00 – 23:00: 0.2559 €/kWh
- 23:00 – 24:00: 0.2291 €/kWh