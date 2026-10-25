El Partido Popular de Ceuta ha dado a conocer a los integrantes de su equipo de reconstrucción, una iniciativa calificada como intachable e impecable por la formación política.
A través de sus redes sociales, el PP de Ceuta ha destacado la importancia de este equipo en sus futuros planes y proyectos.
Publicación original de Partido Popular de Ceuta: ver en redes sociales.
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