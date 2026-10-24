Vox Ceuta ha compartido un mensaje en redes sociales donde Santiago Abascal, líder de Vox, critica al PSOE y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

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Abascal acusa al partido socialista de utilizar la violencia contra Vox como excusa para evitar hablar de supuestos robos de elecciones y menciona «las joyas» de Zapatero y los «del Peugeot» que circulaban por España.

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Publicación original de @vox_es: ver en redes sociales.

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