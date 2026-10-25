El presidente y portavoz de Vox Ceuta, @redondo_pacheco, ha participado en la marcha de Mujeres Caballas, haciendo hincapié en lo que Vox defiende desde el 30 de julio: la expulsión de todos los invasores.

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Durante su intervención, Redondo destacó que «la única medida posible es la expulsión de los invasores». Este mensaje fue compartido a través de Twitter y recogido por Ceuta TV.

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Publicación original de @Vox_Ceuta: ver en redes sociales.

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