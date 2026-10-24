El Partido Popular de Ceuta ha presentado su equipo con el que trabajará para llevar a Alberto Núñez Feijóo a la Presidencia del Gobierno de España el próximo 29 de noviembre.

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Este grupo, caracterizado por su «ganas, compromiso y convicción» tiene como objetivo poner a Ceuta y España por encima de todo, según ha anunciado el partido en sus canales oficiales.

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Publicación original de Partido Popular de Ceuta: ver en redes sociales.

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