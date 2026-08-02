Domingo, 2 de agosto de 2026: la parrilla propone noticiarios de fin de semana, espacios de misterio, entrevistas y cine por entregas; aquí tienes la guía por cadenas, con horarios y los títulos que conviene no perderse.
Piensa la noche en tres tiempos: un arranque informativo o de reportaje para situarte, un giro que te saque del modo automático y un cierre de entretenimiento o cine. Más abajo tienes, por cadena, la programación tal cual y una selección breve de lo imprescindible para cada franja.
La 1
La 1 abre con reportajes y continúa con su bloque informativo; el deporte aparece antes de migrar a un tono más festivo.
- 20:15 Aqui la tierra
- 20:55 Telediario 2
- 21:50 Teledeporte 2
- 22:00 El grand prix del verano
Imprescindibles:
- 21:50 Teledeporte 2: recomendable si quieres dejar el deporte marcando el tramo final de la noche.
- 20:55 Telediario 2: punto de control informativo antes del entretenimiento.
- 22:00 El grand prix del verano: cierre ligero y con ritmo.
- 20:15 Aqui la tierra: engancha con reportajes de tono humano antes del informativo.
La 2
La 2 apuesta por conversación, reportajes y cultura; combina programas de viaje y cocina con entrevistas que suelen alargar la noche hasta el cine nocturno.
- 20:40 De tapas por España
- 21:30 Maruja Torres. Ganas de contar
- 22:30 Almudena Ariza se mete en un jardín con Mercedes Milá
- 22:30 Me meto en un jardín
- 23:20 Me meto en un jardín
- 00:10 Larry Crowne, nunca es tarde
- 01:40 Metrópolis
Imprescindibles:
- 21:30 Maruja Torres. Ganas de contar: buena opción si prefieres entrevistas con mirada editorial.
- 22:30 Almudena Ariza se mete en un jardín con Mercedes Milá: encuentro de conversación con carga emocional.
- 00:10 Larry Crowne, nunca es tarde: plan comodín para el cierre cinematográfico.
- 20:40 De tapas por España: arranque ligero ideal para acompañar la cena.
Antena 3
Antena 3 concentra la información al inicio y luego alterna deporte, previsión meteorológica y una propuesta de ficción con tensión.
- 21:00 A3 Noticias Fin de Semana
- 21:45 Deportes 2
- 21:55 Tu tiempo con Roberto Brasero
- 22:10 La confesión de Sadik obliga a la Gran Señora a huir
- 23:36 Una nueva vida
Imprescindibles:
- 21:00 A3 Noticias Fin de Semana: cierre semanal informativo con enfoque de fin de semana.
- 22:10 La confesión de Sadik obliga a la Gran Señora a huir: ideal para quienes buscan tensión narrativa.
- 23:36 Una nueva vida: buena continuación tras el giro anterior.
- 21:55 Tu tiempo con Roberto Brasero: útil para la previsión de mañana.
Cuatro
Cuatro ofrece una entrada informativa y, a continuación, se adentra en el misterio con Cuarto Milenio; es una opción directa si quieres pasar de la noticia a la conversación intensa.
- 20:00 Noticias Cuatro 2
- 20:50 El desmarque Cuatro
- 21:05 El tiempo
- 21:15 Cuarto Milenio
- 21:45 Cuarto Milenio
Imprescindibles:
- 21:15 Cuarto Milenio: arranque del bloque de misterio, mantiene la atención.
- 21:45 Cuarto Milenio: continuidad si te engancha el tema.
- 20:00 Noticias Cuatro 2: para no perder la foto del día.
- 20:50 El desmarque Cuatro: ración deportiva y de actualidad con debate.
Telecinco
Telecinco mezcla información, conversación y entretenimiento con un tono cercano; suele funcionar bien para quien quiere empezar actualizado y acabar con programas de entretenimiento humano.
- 21:00 Informativos Telecinco
- 21:30 El desmarque Telecinco
- 21:40 El tiempo
- 22:50 First Dates Summer
- 23:00 Planeta Calleja
Imprescindibles:
- 22:50 First Dates Summer: entretenimiento ligero con gancho social.
- 23:00 Planeta Calleja: cierre con emoción y aventura.
- 21:00 Informativos Telecinco: para empezar con el mapa del día.
- 21:30 El desmarque Telecinco: interés deportivo y actualidad con ritmo.
laSexta
laSexta alterna información, servicio y deporte, para luego pasar a cine y comedia de acción; es una parrilla pensada para el cambio de registros dentro de la misma noche.
- 20:00 laSexta Noticias Fin de Semana
- 20:50 laSexta Meteo
- 21:10 laSexta Deportes
- 21:35 Carmen Machi protagoniza «Villaviciosa de al lado»
- 23:10 Torrente 2: Misión en Marbella
Imprescindibles:
- 21:35 Carmen Machi protagoniza «Villaviciosa de al lado»: entrada con tono cinematográfico y un nombre propio que atrae.
- 23:10 Torrente 2: Misión en Marbella: acción y comedia para cerrar con humor gamberro.
- 20:00 laSexta Noticias Fin de Semana: arranque informativo para situarte.
- 21:10 laSexta Deportes: si el deporte mantiene tu interés temprano en la noche.
Cierre práctico: elige tu “plan” en 30 segundos
¿Qué buscas? Informarte (Telediario 2 20:55; A3 Noticias Fin de Semana 21:00; Informativos Telecinco 21:00; laSexta Noticias Fin de Semana 20:00), engancharte con misterio (Cuarto Milenio 21:15 o 21:45) o rematar con entretenimiento (El grand prix del verano 22:00; First Dates Summer 22:50; Planeta Calleja 23:00).
Si prefieres cultura o cine, La 2 ofrece gancho conversacional (Maruja Torres 21:30; Almudena Ariza 22:30) y cierre cinematográfico (Larry Crowne 00:10). El truco práctico: escoge primero la franja (20:55–22:10 suele concentrar enganches informativos/entretenimiento) y arma la noche con una entrada, un giro y un final.
Que disfrutes la noche y no pierdas el último tren de la programación.