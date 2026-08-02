Domingo, 2 de agosto de 2026: la parrilla propone noticiarios de fin de semana, espacios de misterio, entrevistas y cine por entregas; aquí tienes la guía por cadenas, con horarios y los títulos que conviene no perderse.

Piensa la noche en tres tiempos: un arranque informativo o de reportaje para situarte, un giro que te saque del modo automático y un cierre de entretenimiento o cine. Más abajo tienes, por cadena, la programación tal cual y una selección breve de lo imprescindible para cada franja.

La 1

La 1 abre con reportajes y continúa con su bloque informativo; el deporte aparece antes de migrar a un tono más festivo.

20:15 Aqui la tierra

Aqui la tierra 20:55 Telediario 2

Telediario 2 21:50 Teledeporte 2

Teledeporte 2 22:00 El grand prix del verano

Imprescindibles:

21:50 Teledeporte 2 : recomendable si quieres dejar el deporte marcando el tramo final de la noche.

: recomendable si quieres dejar el deporte marcando el tramo final de la noche. 20:55 Telediario 2 : punto de control informativo antes del entretenimiento.

: punto de control informativo antes del entretenimiento. 22:00 El grand prix del verano : cierre ligero y con ritmo.

: cierre ligero y con ritmo. 20:15 Aqui la tierra: engancha con reportajes de tono humano antes del informativo.

La 2

La 2 apuesta por conversación, reportajes y cultura; combina programas de viaje y cocina con entrevistas que suelen alargar la noche hasta el cine nocturno.

20:40 De tapas por España

De tapas por España 21:30 Maruja Torres. Ganas de contar

Maruja Torres. Ganas de contar 22:30 Almudena Ariza se mete en un jardín con Mercedes Milá

Almudena Ariza se mete en un jardín con Mercedes Milá 22:30 Me meto en un jardín

Me meto en un jardín 23:20 Me meto en un jardín

Me meto en un jardín 00:10 Larry Crowne, nunca es tarde

Larry Crowne, nunca es tarde 01:40 Metrópolis

Imprescindibles:

21:30 Maruja Torres. Ganas de contar : buena opción si prefieres entrevistas con mirada editorial.

: buena opción si prefieres entrevistas con mirada editorial. 22:30 Almudena Ariza se mete en un jardín con Mercedes Milá : encuentro de conversación con carga emocional.

: encuentro de conversación con carga emocional. 00:10 Larry Crowne, nunca es tarde : plan comodín para el cierre cinematográfico.

: plan comodín para el cierre cinematográfico. 20:40 De tapas por España: arranque ligero ideal para acompañar la cena.

Antena 3

Antena 3 concentra la información al inicio y luego alterna deporte, previsión meteorológica y una propuesta de ficción con tensión.

21:00 A3 Noticias Fin de Semana

A3 Noticias Fin de Semana 21:45 Deportes 2

Deportes 2 21:55 Tu tiempo con Roberto Brasero

Tu tiempo con Roberto Brasero 22:10 La confesión de Sadik obliga a la Gran Señora a huir

La confesión de Sadik obliga a la Gran Señora a huir 23:36 Una nueva vida

Imprescindibles:

21:00 A3 Noticias Fin de Semana : cierre semanal informativo con enfoque de fin de semana.

: cierre semanal informativo con enfoque de fin de semana. 22:10 La confesión de Sadik obliga a la Gran Señora a huir : ideal para quienes buscan tensión narrativa.

: ideal para quienes buscan tensión narrativa. 23:36 Una nueva vida : buena continuación tras el giro anterior.

: buena continuación tras el giro anterior. 21:55 Tu tiempo con Roberto Brasero: útil para la previsión de mañana.

Cuatro

Cuatro ofrece una entrada informativa y, a continuación, se adentra en el misterio con Cuarto Milenio; es una opción directa si quieres pasar de la noticia a la conversación intensa.

20:00 Noticias Cuatro 2

Noticias Cuatro 2 20:50 El desmarque Cuatro

El desmarque Cuatro 21:05 El tiempo

El tiempo 21:15 Cuarto Milenio

Cuarto Milenio 21:45 Cuarto Milenio

Imprescindibles:

21:15 Cuarto Milenio : arranque del bloque de misterio, mantiene la atención.

: arranque del bloque de misterio, mantiene la atención. 21:45 Cuarto Milenio : continuidad si te engancha el tema.

: continuidad si te engancha el tema. 20:00 Noticias Cuatro 2 : para no perder la foto del día.

: para no perder la foto del día. 20:50 El desmarque Cuatro: ración deportiva y de actualidad con debate.

Telecinco

Telecinco mezcla información, conversación y entretenimiento con un tono cercano; suele funcionar bien para quien quiere empezar actualizado y acabar con programas de entretenimiento humano.

21:00 Informativos Telecinco

Informativos Telecinco 21:30 El desmarque Telecinco

El desmarque Telecinco 21:40 El tiempo

El tiempo 22:50 First Dates Summer

First Dates Summer 23:00 Planeta Calleja

Imprescindibles:

22:50 First Dates Summer : entretenimiento ligero con gancho social.

: entretenimiento ligero con gancho social. 23:00 Planeta Calleja : cierre con emoción y aventura.

: cierre con emoción y aventura. 21:00 Informativos Telecinco : para empezar con el mapa del día.

: para empezar con el mapa del día. 21:30 El desmarque Telecinco: interés deportivo y actualidad con ritmo.

laSexta

laSexta alterna información, servicio y deporte, para luego pasar a cine y comedia de acción; es una parrilla pensada para el cambio de registros dentro de la misma noche.

20:00 laSexta Noticias Fin de Semana

laSexta Noticias Fin de Semana 20:50 laSexta Meteo

laSexta Meteo 21:10 laSexta Deportes

laSexta Deportes 21:35 Carmen Machi protagoniza «Villaviciosa de al lado»

Carmen Machi protagoniza «Villaviciosa de al lado» 23:10 Torrente 2: Misión en Marbella

Imprescindibles:

21:35 Carmen Machi protagoniza «Villaviciosa de al lado» : entrada con tono cinematográfico y un nombre propio que atrae.

: entrada con tono cinematográfico y un nombre propio que atrae. 23:10 Torrente 2: Misión en Marbella : acción y comedia para cerrar con humor gamberro.

: acción y comedia para cerrar con humor gamberro. 20:00 laSexta Noticias Fin de Semana : arranque informativo para situarte.

: arranque informativo para situarte. 21:10 laSexta Deportes: si el deporte mantiene tu interés temprano en la noche.

Cierre práctico: elige tu “plan” en 30 segundos

¿Qué buscas? Informarte (Telediario 2 20:55; A3 Noticias Fin de Semana 21:00; Informativos Telecinco 21:00; laSexta Noticias Fin de Semana 20:00), engancharte con misterio (Cuarto Milenio 21:15 o 21:45) o rematar con entretenimiento (El grand prix del verano 22:00; First Dates Summer 22:50; Planeta Calleja 23:00).

Si prefieres cultura o cine, La 2 ofrece gancho conversacional (Maruja Torres 21:30; Almudena Ariza 22:30) y cierre cinematográfico (Larry Crowne 00:10). El truco práctico: escoge primero la franja (20:55–22:10 suele concentrar enganches informativos/entretenimiento) y arma la noche con una entrada, un giro y un final.

Que disfrutes la noche y no pierdas el último tren de la programación.