La parrilla de este jueves 8 de octubre de 2026 organiza la noche por franjas: informativos para situarse, entretenimiento para desconectar y cine o ficción para cerrar la jornada. En Ceuta, esos horarios ayudan a ajustar la cena, la sobremesa o la hora de acostarse.

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Para reducir los cambios de canal, plantea una línea: un informativo o espacio deportivo para empezar, un formato ligero o concurso en el tramo central y cine o ficción para el cierre. Con ese esquema, esta es la oferta por cadenas para esta noche.

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La 1

20:25 Aquí la tierra

Aquí la tierra 20:55 Telediario 2

Telediario 2 21:40 Teledeporte 2

Teledeporte 2 21:45 La revuelta

La revuelta 23:00 El perro andaluz by manu sanchez

Si buscas un arranque informativo, Telediario 2 (20:55) ofrece el contexto para la noche. Teledeporte 2 (21:40) y La revuelta (21:45) enlazan deporte y conversación antes del tramo final. El perro andaluz by manu sanchez (23:00) es la alternativa para cerrar con otro formato.

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La 2

20:40 Trivial Pursuit

Trivial Pursuit 21:30 Cifras y letras

Cifras y letras 22:00 Cifras y letras

Cifras y letras 22:40 Cine

Cine 22:40 La escopeta nacional

La 2 apuesta por el juego y el reto: Trivial Pursuit (20:40) marca el inicio y Cifras y letras (21:30 y 22:00) mantienen el ritmo. A las 22:40 hay dos opciones señaladas en la parrilla: Cine y La escopeta nacional.

Antena 3

20:00 Pasapalabra

Pasapalabra 21:00 Antena 3 Noticias 2

Antena 3 Noticias 2 21:30 Deportes 2

Deportes 2 21:35 Tu tiempo con Roberto Brasero

Tu tiempo con Roberto Brasero 21:45 El Hormiguero

El Hormiguero 23:00 Las hijas de la criada

Pasapalabra (20:00) suele mantener la atención antes del informativo Antena 3 Noticias 2 (21:00). Tras los deportes y el tiempo, El Hormiguero (21:45) ocupa la franja de entretenimiento y Las hijas de la criada (23:00) es la opción de ficción para más tarde.

Cuatro

20:00 Noticias cuatro

Noticias cuatro 20:40 Eldesmarque cuatro

Eldesmarque cuatro 21:00 El tiempo

El tiempo 21:10 Horizonte

Cuatro presenta una secuencia breve y ordenada: Noticias cuatro (20:00), Eldesmarque cuatro (20:40) y el tramo meteorológico antes de Horizonte (21:10).

Telecinco

20:00 ¡allá tú!

¡allá tú! 21:05 Informativos telecinco

Informativos telecinco 21:25 Informativos telecinco. el cierre

Informativos telecinco. el cierre 21:30 Eldesmarque telecinco

Eldesmarque telecinco 21:40 El tiempo

El tiempo 21:45 Supervivientes all stars

Telecinco estructura la noche entre información y entretenimiento. Informativos telecinco (21:05) y su cierre preceden a Eldesmarque telecinco (21:30) y al bloque de tarde noche, que incluye Supervivientes all stars (21:45).

laSexta

20:00 laSexta Noticias 20:00

laSexta Noticias 20:00 21:00 laSexta Clave

laSexta Clave 21:20 laSexta Meteo

laSexta Meteo 21:25 laSexta Deportes

laSexta Deportes 21:30 El Intermedio

El Intermedio 23:00 Pesadilla en la cocina

En laSexta, el informativo de las 20:00 da paso a análisis y previsión meteorológica antes de El Intermedio (21:30). Pesadilla en la cocina (23:00) cierra la programación de la cadena.

Imprescindibles para decidir rápido

Telediario 2 (La 1, 20:55) : arranque informativo para situarse.

: arranque informativo para situarse. Cifras y letras (La 2, 21:30 y 22:00) : reto sostenido si te van los concursos de preguntas.

: reto sostenido si te van los concursos de preguntas. El Hormiguero (Antena 3, 21:45) : entretenimiento en el tramo de máxima audiencia.

: entretenimiento en el tramo de máxima audiencia. Supervivientes all stars (Telecinco, 21:45): seguimiento si buscas un formato de continuidad.

Si tienes poco tiempo para decidir, prueba esta secuencia: un informativo a la hora de la cena, un formato de entretenimiento o concurso después y, por último, una propuesta larga o de ficción. Así reduces el ir y venir de canales y la tele se adapta mejor al ritmo de Ceuta durante la noche.

Fuente: parrillas de las cadenas publicadas por FormulaTV.

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