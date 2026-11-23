Programación TV hoy, lunes 23 de noviembre: estos son los programas de esta noche en La 1, La 2, Antena 3, Cuatro, Telecinco y laSexta, cadena a cadena y con su hora de emisión.
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La 1
- 20:45 Telediario 2
- 22:00 Debate a 8: la gran decisión
- 23:30 La gran decisión: el análisis
- 01:00 Noticias 24 h
La 2
- 20:40 Trivial Pursuit
- 21:30 Cifras y letras
- 22:00 Cifras y letras
- 22:30 El último refugio
- 00:15 Versión española
Antena 3
- 20:00 Pasapalabra
- 21:00 Antena 3 noticias 2
- 21:30 Deportes 2
- 21:35 Tu tiempo con Roberto Brasero
- 21:45 El hormiguero
- 23:00 En tierra lejana
- 00:38 En tierra lejana
Cuatro
- 20:00 Noticias cuatro
- 20:50 Eldesmarque cuatro
- 21:00 El tiempo
- 21:10 Horizonte
- 23:00 El comité
Telecinco
- 20:00 ¡Allá tú!
- 21:05 Informativos telecinco
- 21:40 Eldesmarque telecinco
- 21:50 El tiempo
- 22:00 First dates
- 23:00 La isla de las tentaciones. el debate final.
laSexta
- 20:00 laSexta Noticias 20:00
- 21:00 laSexta clave
- 21:20 laSexta Meteo
- 21:25 laSexta deportes
- 21:30 El intermedio
- 23:00 Marlowe
- 01:10 La comunidad
Fuente: parrillas de las cadenas publicadas por FormulaTV.
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