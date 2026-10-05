La 1 emite el partido de la UEFA Nations League a las 20:35, emisión que en Ceuta puede seguirse en abierto por la TDT en la franja peninsular (CET/CEST).

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La noche arranca sobre las 20:00 con informativos y magacines; más tarde ganan peso el deporte, la divulgación y el cine. Para Ceuta, eso significa una franja inicial útil para ponerse al día y una segunda mitad de noche con opciones claras: seguir la UEFA Nations League, ver cine o elegir programas de investigación y debate.

En La 2 hay una apuesta por la divulgación nocturna con presencia repetida de Órbita Laika, una alternativa estable para quien busca contenidos científicos y de entretenimiento ligero.

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La 1

Prime time dividido entre deporte y cine: el partido de la UEFA Nations League arranca a las 20:35, seguido de una película y un espacio nocturno que cierra la franja.

20:35 Futbol. uefa nations league

Futbol. uefa nations league 22:35 Gerard Butler protagoniza ‘Juego de ladrones: Pantera’

Gerard Butler protagoniza ‘Juego de ladrones: Pantera’ 00:40 La secta

Imprescindible para los aficionados al fútbol: La 1 (20:35). Para quien prefiera cine, la película con Gerard Butler (22:35) ocupa el bloque central; la noche finaliza con La secta (00:40).

La 2

Programa centrado en divulgación y entretenimiento ligero, con Arqueomanía al inicio y varias emisiones de Órbita Laika en la segunda mitad.

20:10 Arqueomanía

Arqueomanía 20:40 Sin Plan

Sin Plan 21:30 La risa de un país

La risa de un país 22:30 Órbita Laika

Órbita Laika 22:30 Órbita Laika

Órbita Laika 23:30 Órbita Laika

Órbita Laika 00:40 San Andrés

Si buscas divulgación, empieza por Arqueomanía (20:10). Órbita Laika es la referencia nocturna (en torno a 22:30 y 23:30); San Andrés (00:40) cierra la noche con otro tono.

Antena 3

La cadena combina informativo de fin de semana, deportes y meteorología antes de pasar a la ficción en prime time.

21:00 A3 Noticias Fin de Semana

A3 Noticias Fin de Semana 21:45 Deportes 2

Deportes 2 21:55 Tu tiempo con Roberto Brasero

Tu tiempo con Roberto Brasero 22:10 El Secreto

El Secreto 00:13 El Secreto

Arranque recomendable: A3 Noticias Fin de Semana (21:00). Para el pronóstico, Tu tiempo con Roberto Brasero (21:55). Si prefieres ficción, El Secreto (22:10) continúa más tarde.

Cuatro

La cadena apuesta por noticias y espacios deportivos al inicio y concentra debate e investigación en Cuarto milenio, con varias emisiones nocturnas.

20:00 Noticias cuatro

Noticias cuatro 20:55 Eldesmarque cuatro

Eldesmarque cuatro 21:10 El tiempo

El tiempo 21:15 Cuarto milenio: arrancando la nave

Cuarto milenio: arrancando la nave 21:40 Cuarto milenio

Cuarto milenio 23:55 Cuarto milenio

Para actualizarte, empieza por Noticias cuatro (20:00) y Eldesmarque cuatro (20:55). Si buscas investigación y debate, sigue Cuarto milenio (emisiones a 21:40 y 23:55).

Telecinco

La tarde-noche combina entretenimiento, informativos y deportes, y remata con el espacio de convivencia y nominaciones de Conexión Honduras.

20:00 Rueda la letra

Rueda la letra 21:00 Informativos telecinco

Informativos telecinco 21:30 Eldesmarque telecinco

Eldesmarque telecinco 21:40 El tiempo

El tiempo 22:00 Nueva Liga de las Nominaciones en ‘Conexión Honduras’

Si prefieres entretenimiento ligero empieza por Rueda la letra (20:00). Para seguir la actualidad, Informativos telecinco (21:00) y, para cerrar, Conexión Honduras (22:00).

laSexta

Inicio con noticiarios y deportes; a partir de las 21:30 la programación vira hacia reportajes y análisis con Salvados.

20:00 laSexta Noticias Fin de Semana

laSexta Noticias Fin de Semana 21:05 laSexta Deportes

laSexta Deportes 21:20 laSexta Meteo

laSexta Meteo 21:30 Salvados

Salvados 22:30 Salvados

Salvados 23:45 Salvados

Salvados 00:50 Salvados

Para debate y reportajes, apuesta por Salvados desde las 21:30. Antes, laSexta Noticias Fin de Semana (20:00) y laSexta Deportes (21:05) ponen al día la actualidad y el deporte.

Cierre: cómo elegir en Ceuta

Si tu prioridad es el deporte, la opción clara es La 1 con la UEFA Nations League (20:35). Para combinar información y meteorología, Antena 3 y laSexta ofrecen arranques informativos seguidos de tiempo y deportes.

Quienes prefieren investigación y análisis encontrarán su espacio en Cuarto milenio (Cuatro) y Salvados (laSexta) en la segunda mitad de la noche. Y para cine, la película con Gerard Butler (22:35) en La 1 concentra la oferta cinematográfica del prime time.

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