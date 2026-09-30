A las 20:55 La 1 emite “Telediario 2” y a las 20:00 Antena 3 arranca con “Pasapalabra”. La parrilla de este miércoles combina informativos, bloques deportivos y ofertas de entretenimiento que en Ceuta obligan a elegir el momento para seguir la actualidad o apostar por ficción y concursos.

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En cadenas generalistas el patrón es claro: los informativos marcan el inicio del prime time y a continuación llegan programas de entretenimiento o espacios de análisis. En Ceuta, eso se traduce en ventanas para ponerse al día antes de la cena y opciones más largas después.

Qué hay y por qué destaca

La noche se estructura en tres líneas: información (telediarios e informativos), deporte y actualidad (bloques deportivos y programas de análisis) y entretenimiento (concurso, series y realities). Esa combinación permite alternar un repaso rápido a la actualidad con un cierre más relajado o una sesión prolongada de ficción.

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La 1

20:25 “Aquí la tierra” ofrece divulgación con tono familiar. A las 20:55 llega “Telediario 2”, seguido de 21:40 “Teledeporte 2”.

En el tramo central de prime time la cadena propone ficción consecutiva: 21:45 “La revuelta” y 23:00 “La promesa”, una opción para quien busca continuidad narrativa.

20:55 Telediario 2: arranque informativo antes de entrar en el prime time.

Telediario 2: arranque informativo antes de entrar en el prime time. 21:45 La revuelta: opción de ficción para seguir una historia en la franja central.

La revuelta: opción de ficción para seguir una historia en la franja central. 23:00 La promesa: ideal si quieres terminar la noche con serie.

La promesa: ideal si quieres terminar la noche con serie. 21:40 Teledeporte 2: complemento si el deporte encaja con tu momento.

La 2

20:40 “Trivial Pursuit” da paso a una sucesión de programas de letras y números: 21:30 “Cifras y letras”, 22:00 “Cifras y letras” y 22:35 “Cifras y letras”. Cierra la noche 23:10 “Tom Cruise”, un espacio temático.

20:40 Trivial Pursuit: concurso para empezar con dinamismo.

Trivial Pursuit: concurso para empezar con dinamismo. 21:30 / 22:00 / 22:35 Cifras y letras: ideal si te gusta seguir el formato sin cambiar de tono.

Cifras y letras: ideal si te gusta seguir el formato sin cambiar de tono. 23:10 Tom Cruise: alternativa temática al concurso.

Antena 3

La cadena ofrece 20:00 “Pasapalabra”, seguida por información y servicio: 21:00 “Antena 3 Noticias 2”, 21:30 “Deportes 2” y 21:35 “Tu tiempo con Roberto Brasero”.

El entretenimiento central es 21:45 “El Hormiguero”. A las 23:00 figura “La Mesa”, que esta noche centra su tema en la crisis de Ceuta con Cristina Pardo, una cita recomendada para quien quiera seguimiento informativo sobre la ciudad desde el formato de debate.

20:00 Pasapalabra: concurso para empezar la noche con un formato conocido.

Pasapalabra: concurso para empezar la noche con un formato conocido. 21:45 El Hormiguero: entretenimiento si quieres una pausa más ligera.

El Hormiguero: entretenimiento si quieres una pausa más ligera. 23:00 La Mesa (crisis de Ceuta): imprescindible si te interesa el enfoque informativo sobre la ciudad.

La Mesa (crisis de Ceuta): imprescindible si te interesa el enfoque informativo sobre la ciudad. 21:00 Antena 3 Noticias 2: para encajar el informativo antes del entretenimiento.

Cuatro

Cuatro comienza con 20:00 “Noticias cuatro” y continúa con deporte en 20:45 “Eldesmarque cuatro”, el tiempo a las 21:00 y 21:10 “Horizonte” como espacio de análisis.

La noche termina con cine: 23:00 “El último objetivo”, protagonizada por Nicolas Cage, una opción para quien prefiera una historia cerrada.

20:00 Noticias cuatro: punto de partida informativo.

Noticias cuatro: punto de partida informativo. 21:10 Horizonte: análisis para quien quiere contexto.

Horizonte: análisis para quien quiere contexto. 23:00 El último objetivo: película como plan de cierre.

El último objetivo: película como plan de cierre. 20:45 Eldesmarque cuatro: si te interesa el deporte de forma inmediata.

Telecinco

Telecinco combina entretenimiento y servicio: 20:00 “¡allá tú!”, seguido por 21:05 “Informativos telecinco” y su cierre a 21:25. El bloque deportivo aparece en 21:30 “Eldesmarque telecinco” y el tiempo en 21:40 “El tiempo”.

En entretenimiento destacan 21:50 “First dates” y 23:00 “La isla de las tentaciones”, opciones para quienes prefieren shows y realities en el cierre de la noche.

21:05 Informativos telecinco: arranque de actualidad.

Informativos telecinco: arranque de actualidad. 21:50 First dates: opción de entretenimiento social y ligero.

First dates: opción de entretenimiento social y ligero. 23:00 La isla de las tentaciones: plan de noche completa si te enganchan los realities.

La isla de las tentaciones: plan de noche completa si te enganchan los realities. 21:25 Informativos telecinco. el cierre: útil si quieres terminar el repaso antes del prime.

laSexta

laSexta sitúa 20:00 “laSexta Noticias 20:00” como punto de partida, seguido por 21:00 “laSexta Clave”, 21:20 “laSexta Meteo” y 21:25 “laSexta Deportes”.

21:30 “El Intermedio” es la opción habitual para quien busca mezcla de actualidad y formato satírico; 23:00 “Cara al Show” cierra con entrevistas y actuaciones.

20:00 laSexta Noticias 20:00: punto informativo temprano.

laSexta Noticias 20:00: punto informativo temprano. 21:00 laSexta Clave: imprescindible si quieres análisis.

laSexta Clave: imprescindible si quieres análisis. 21:30 El Intermedio: opción para quien combina actualidad y formato de debate.

El Intermedio: opción para quien combina actualidad y formato de debate. 23:00 Cara al Show: cierre centrado en espectáculo y entrevistas.

Qué elegir según tu plan (Ceuta)

Si tu prioridad es seguir la actualidad local, la cita más directa es 23:00 “La Mesa” en Antena 3, que centra su tema en la crisis de Ceuta con Cristina Pardo. Para un repaso general, los telediarios de La 1 (20:55) y Telecinco (21:05 y 21:25) son los horarios clave.

Para desconectar, apuesta por la película de Cuatro (23:00 “El último objetivo”) o por realities en Telecinco (23:00 “La isla de las tentaciones”), una opción habitual para cerrar la jornada.

Si prefieres un plan para “jugar” desde el sofá, la repetición de “Cifras y letras” en La 2 (21:30, 22:00 y 22:35) ofrece continuidad sin cambios de formato.

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