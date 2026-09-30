La concursante censuró con dureza a su antigua compañera de plató durante la emisión del espacio, provocando un posterior intercambio de impresiones entre la colaboradora Chayo Mohedano y el presentador Jorge Javier Vázquez.

La última entrega de ‘Supervivientes All Stars 3‘ estuvo marcada por las manifestaciones de Rosa Benito sobre Belén Esteban, en una velada en la que Telecinco centró parte de su escaleta en la figura de la colaboradora tras la emisión, el pasado viernes en ‘¡De viernes!’, de una entrevista que superó el 18 % de cuota de pantalla. Tras este espacio en el que la de Paracuellos arremetió contra Jesulín de Ubrique y Juls Janeiro, el reality integró en sus contenidos referencias a la ex tertuliana de ‘Sálvame’ valiéndose de la presencia en el concurso de Víctor Janeiro y de la propia Rosa Benito.

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Durante la convivencia en la isla, los compañeros de programa preguntaron a Rosa Benito por el estado de su relación con Belén Esteban, ante lo cual la concursante expresó de forma tajante su malestar por los acontecimientos pasados: «Nosotras éramos muy amigas y me hizo daño porque tocó a mi hija. Igual que no se puede hablar de su hija, de la mía tampoco. Ella tenía muchos palmeros. Me repugna hablar de ella. Es envidiosa, lo peor que puede tener un ser humano».

La emisión de estas imágenes trasladó el debate al plató del programa, donde el presentador Jorge Javier Vázquez requirió la opinión de la hija de la concursante, Chayo Mohedano. La colaboradora respaldó la postura de su madre al afirmar que «antes se la había que haber quitado de en medio. Mucho antes. Y tú también», unas palabras ante las que el comunicador eludió posicionarse señalando: «No, a mí dejadme aparte de esta historia». A este respecto, Mohedano añadió: «No sé cómo mi madre no vio antes cómo era y su actitud, pero yo sí lo vi».

El intercambio en el plató concluyó con una precisión por parte del presentador, quien matizó que había presenciado cómo Belén Esteban «ha querido mucho a tu madre y cómo la ha defendido fuera del plató», una apreciación ante la cual Chayo Mohedano aseveró que su madre actuó de idéntica manera hacia la colaboradora.