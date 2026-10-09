La 1 emite documentales a las 22:00 y 22:55; Antena 3 programa La Voz a las 22:10 y Cuatro proyecta ‘El último desafío’ a las 23:00. En Ceuta, la hora de inicio y el acceso a cada canal condicionan la velada: tras la cena muchos optan por un bloque estable para no cambiar de emisión.
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Esta guía recoge la programación de prime time y late de las principales cadenas, con los informativos como referencias horarias y propuestas largas —documentales o reportajes— para cerrar la noche.
La1
Arranca con Aquí la tierra (20:25) y pasa después al seguimiento informativo con Telediario 2 (20:55). A partir de ahí, la noche gira hacia el deporte y el documental.
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- 20:25 Aquí la tierra
- 20:55 Telediario 2
- 21:50 Teledeporte 2
- 21:55 La suerte en tus manos
- 22:00 Lo hacemos publico los archivos secretos del no-do
- 22:55 Los orígenes de Colón salen a la luz en este documental
Imprescindibles: Telediario 2 (20:55) para seguir la actualidad; Teledeporte 2 (21:50) si prefieres deporte; y el bloque documental de 22:00 y 22:55 para un cierre más reposado.
la 2
La segunda opción ofrece concursos y espacios informativos, con una propuesta ligera para el final del prime time.
- 20:40 Trivial Pursuit
- 21:30 Cifras y letras
- 22:05 Informativos
- 22:35 Una bonita mañana
- 22:35 Una bonita mañana
Imprescindibles: Trivial Pursuit (20:40) para participar; Cifras y letras (21:30) si buscas un tono reposado; y Informativos (22:05) antes de Una bonita mañana (22:35).
Antena 3
Antena 3 apuesta por concursos que conducen al late show del viernes, con música y actuaciones para cerrar.
- 20:00 Pasapalabra
- 21:00 Antena 3 Noticias 2
- 21:45 Deportes 2
- 21:55 Tu tiempo con Roberto Brasero
- 22:10 La Voz
Imprescindibles: Pasapalabra (20:00) para empezar con ritmo; Antena 3 Noticias 2 (21:00) para información; y La Voz (22:10) si prefieres entretenimiento con actuaciones.
Cuatro
Cuatro combina informativos y deporte y reserva el cine para el final de la noche, una opción útil si quieres pasar de la información a la ficción sin cambiar de canal.
- 20:00 Noticias cuatro
- 20:40 Eldesmarque cuatro
- 21:00 El tiempo
- 21:10 Horizonte
- 23:00 Arnold Schwarzenegger protagoniza ‘El último desafío’
Imprescindibles: Noticias cuatro (20:00) para empezar; El tiempo (21:00) para planificar la noche; y el cine de 23:00 con ‘El último desafío’ como opción de sobremesa tardía.
Telecinco
Telecinco alterna entretenimiento, informativos y formatos de citas hasta el programa de cierre del viernes.
- 20:00 ¡allá tú!
- 21:05 Informativos telecinco
- 21:25 Informativos telecinco. el cierre
- 21:30 Eldesmarque telecinco
- 21:40 El tiempo
- 21:50 First dates
- 23:00 ¡De viernes!
Imprescindibles: si te interesa la actualidad, Informativos telecinco (21:05) y su el cierre (21:25); para deporte, Eldesmarque telecinco (21:30); y para sofá, First dates (21:50) y ¡De viernes! (23:00).
laSexta
laSexta estructura la noche con informativos y programas de análisis, seguida de un doble tramo de Equipo de Investigación en el late.
- 20:00 laSexta Noticias 20:00
- 21:00 laSexta Clave
- 21:20 laSexta Meteo
- 21:25 laSexta Deportes
- 21:30 laSexta Columna
- 22:30 Equipo de Investigación
- 23:30 Equipo de Investigación
Imprescindibles: laSexta Noticias 20:00 (20:00) para empezar; laSexta Clave (21:00) y laSexta Columna (21:30) para análisis; y Equipo de Investigación (22:30 y 23:30) si buscas reportajes en profundidad.
Cierre: cómo elegir sin perder tiempo
Decide primero el formato: informativos para contexto (20:55–21:30), concursos para entretenimiento sostenido o documentales/reportajes para una pieza larga.
En Ceuta, esta combinación acostumbra a funcionar: un primer bloque para situarse y un segundo para desconectar, con opciones claras desde las 20:00 hasta la madrugada.
Qué hacer: elige cadena y franja (informativos, concursos o late) y quédate en el mismo canal durante la secuencia principal para evitar cambios constantes.
Fuente: parrillas de las cadenas publicadas por FormulaTV.