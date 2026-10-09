La 1 emite documentales a las 22:00 y 22:55; Antena 3 programa La Voz a las 22:10 y Cuatro proyecta ‘El último desafío’ a las 23:00. En Ceuta, la hora de inicio y el acceso a cada canal condicionan la velada: tras la cena muchos optan por un bloque estable para no cambiar de emisión.

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Esta guía recoge la programación de prime time y late de las principales cadenas, con los informativos como referencias horarias y propuestas largas —documentales o reportajes— para cerrar la noche.

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La1

Arranca con Aquí la tierra (20:25) y pasa después al seguimiento informativo con Telediario 2 (20:55). A partir de ahí, la noche gira hacia el deporte y el documental.

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20:25 Aquí la tierra

Aquí la tierra 20:55 Telediario 2

Telediario 2 21:50 Teledeporte 2

Teledeporte 2 21:55 La suerte en tus manos

La suerte en tus manos 22:00 Lo hacemos publico los archivos secretos del no-do

Lo hacemos publico los archivos secretos del no-do 22:55 Los orígenes de Colón salen a la luz en este documental

Imprescindibles: Telediario 2 (20:55) para seguir la actualidad; Teledeporte 2 (21:50) si prefieres deporte; y el bloque documental de 22:00 y 22:55 para un cierre más reposado.

la 2

La segunda opción ofrece concursos y espacios informativos, con una propuesta ligera para el final del prime time.

20:40 Trivial Pursuit

Trivial Pursuit 21:30 Cifras y letras

Cifras y letras 22:05 Informativos

Informativos 22:35 Una bonita mañana

Una bonita mañana 22:35 Una bonita mañana

Imprescindibles: Trivial Pursuit (20:40) para participar; Cifras y letras (21:30) si buscas un tono reposado; y Informativos (22:05) antes de Una bonita mañana (22:35).

Antena 3

Antena 3 apuesta por concursos que conducen al late show del viernes, con música y actuaciones para cerrar.

20:00 Pasapalabra

Pasapalabra 21:00 Antena 3 Noticias 2

Antena 3 Noticias 2 21:45 Deportes 2

Deportes 2 21:55 Tu tiempo con Roberto Brasero

Tu tiempo con Roberto Brasero 22:10 La Voz

Imprescindibles: Pasapalabra (20:00) para empezar con ritmo; Antena 3 Noticias 2 (21:00) para información; y La Voz (22:10) si prefieres entretenimiento con actuaciones.

Cuatro

Cuatro combina informativos y deporte y reserva el cine para el final de la noche, una opción útil si quieres pasar de la información a la ficción sin cambiar de canal.

20:00 Noticias cuatro

Noticias cuatro 20:40 Eldesmarque cuatro

Eldesmarque cuatro 21:00 El tiempo

El tiempo 21:10 Horizonte

Horizonte 23:00 Arnold Schwarzenegger protagoniza ‘El último desafío’

Imprescindibles: Noticias cuatro (20:00) para empezar; El tiempo (21:00) para planificar la noche; y el cine de 23:00 con ‘El último desafío’ como opción de sobremesa tardía.

Telecinco

Telecinco alterna entretenimiento, informativos y formatos de citas hasta el programa de cierre del viernes.

20:00 ¡allá tú!

¡allá tú! 21:05 Informativos telecinco

Informativos telecinco 21:25 Informativos telecinco. el cierre

Informativos telecinco. el cierre 21:30 Eldesmarque telecinco

Eldesmarque telecinco 21:40 El tiempo

El tiempo 21:50 First dates

First dates 23:00 ¡De viernes!

Imprescindibles: si te interesa la actualidad, Informativos telecinco (21:05) y su el cierre (21:25); para deporte, Eldesmarque telecinco (21:30); y para sofá, First dates (21:50) y ¡De viernes! (23:00).

laSexta

laSexta estructura la noche con informativos y programas de análisis, seguida de un doble tramo de Equipo de Investigación en el late.

20:00 laSexta Noticias 20:00

laSexta Noticias 20:00 21:00 laSexta Clave

laSexta Clave 21:20 laSexta Meteo

laSexta Meteo 21:25 laSexta Deportes

laSexta Deportes 21:30 laSexta Columna

laSexta Columna 22:30 Equipo de Investigación

Equipo de Investigación 23:30 Equipo de Investigación

Imprescindibles: laSexta Noticias 20:00 (20:00) para empezar; laSexta Clave (21:00) y laSexta Columna (21:30) para análisis; y Equipo de Investigación (22:30 y 23:30) si buscas reportajes en profundidad.

Cierre: cómo elegir sin perder tiempo

Decide primero el formato: informativos para contexto (20:55–21:30), concursos para entretenimiento sostenido o documentales/reportajes para una pieza larga.

En Ceuta, esta combinación acostumbra a funcionar: un primer bloque para situarse y un segundo para desconectar, con opciones claras desde las 20:00 hasta la madrugada.

Qué hacer: elige cadena y franja (informativos, concursos o late) y quédate en el mismo canal durante la secuencia principal para evitar cambios constantes.

Fuente: parrillas de las cadenas publicadas por FormulaTV.

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