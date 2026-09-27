En la manifestación «a favor de Ceuta» en Madrid, se han escuchado consignas como «España cristiana y no musulmana». Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular, participó en el evento en primera fila.

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El partido Ceuta Ya denuncia que estos mensajes no son nuevos y acusa al PP de contribuir a ataques contra el colectivo musulmán en Ceuta. Afirman que se trata de una muestra de odio que continuarán combatiendo políticamente.

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