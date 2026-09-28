El órgano fiscalizador ha remitido nueva documentación clave a la Audiencia Nacional que apunta a presuntas anomalías en la gestión y financiación de estas entidades.

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El Tribunal de Cuentas ha remitido al juez Ismael Moreno numerosa información que estrecha el cerco sobre presuntas «fundaciones fantasma» asociadas al entorno del PSOE. Estos datos han sido incorporados a la causa judicial donde se investigan posibles irregularidades en la financiación de las estructuras vinculadas al partido.

La documentación aportada por el órgano fiscalizador incluye un análisis detallado de transferencias, aportaciones y la identidad de los donantes. Con estos nuevos elementos sobre la mesa, la investigación busca esclarecer la verdadera actividad y el fin real de estas fundaciones, así como determinar si se habrían utilizado como vías paralelas para la captación e inserción de fondos.

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