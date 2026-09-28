El comunicador ha hecho pública la grave situación de coacción e intimidación que sufre a raíz de los vídeos y análisis que difunde regularmente sobre la realidad social y el día a día en la ciudad autónoma.

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En una reciente entrevista difundida en redes sociales, Juan Ruiz ha expuesto el nivel de presión y las represalias a las que se enfrenta por abordar la situación del municipio. Bajo el rótulo «Juan, amenazado de muerte por mostrar la situación en Ceuta», el creador de contenido ha relatado el impacto que están teniendo sus publicaciones sobre la información local.

A pesar de la gravedad de las advertencias recibidas, el influencer mantiene su labor de visibilizar los acontecimientos y la actualidad del territorio. El caso pone de relieve la tensión y los riesgos a los que se exponen los comunicadores independientes al informar abiertamente sobre el entorno social y político de la ciudad.

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