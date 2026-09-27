VOX Ceuta solicitará explicaciones al Gobierno en el próximo pleno de control sobre la gestión de las consecuencias de la invasión. Las áreas que se discutirán incluyen la venta ambulante, las playas y las Viviendas de Protección Oficial (VPO).

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La iniciativa busca evaluar cómo el Gobierno está manejando estos temas, que son de su competencia, según indica la formación política en sus redes sociales.

Publicación original de @Vox_Ceuta: ver en redes sociales.

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