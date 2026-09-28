Jorge Buxadé ha denunciado la existencia de pisos patera en Ceuta, donde el costo por dormir bajo techo puede alcanzar los 1.000 euros. Según afirma, este fenómeno oculta la cifra real de inmigrantes en la ciudad.

Lee tambien: Jordi de la Fuente denuncia inseguridad en Ceuta

El eurodiputado sostiene que esta situación es parte de la «invasión y marroquinización constante de Ceuta», la cual estaría siendo impulsada por Marruecos y permitida por la coalición PP-PSOE.

Publicación original de @Jorgebuxade: ver en redes sociales.

Lee tambien: MDyC Ceuta denuncia mala gestión en aulas matinales