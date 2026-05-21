El melodrama de época de La 1 de Televisión Española afronta un punto de inflexión en su entrega de este jueves, 21 de mayo, a las 18:35 horas. La revelación de la verdadera identidad de Vera, descubierta como Mercedes, la hija de los duques de Carril, sacude los cimientos de la planta noble y las dependencias del servicio en el capítulo 839 de ‘La Promesa’. Este hecho desencadena un efecto dominó que afecta a las finanzas de la familia, a las alianzas de la corte y a los secretos más oscuros de los habitantes del palacio.

El impacto del secreto de Mercedes y la reacción en el servicio

La revelación de Alonso sobre el origen noble de Vera genera un impacto inmediato en la familia Luján. Ante la sorpresa generalizada, Manuel admite que ya estaba al tanto de la situación, lo que obliga al marqués a exigir una discreción absoluta con el firme objetivo de evitar un escándalo público. Mientras tanto, en la zona del servicio, la joven se ve obligada a confesar su procedencia ante sus compañeros, una explicación que provoca la indignación de Cristóbal.

A pesar de las tensiones, Vera decide sincerarse también con Adriano, a quien comunica formalmente que es la hija de un duque. Por su parte, Adriano muestra signos de mejoría tras la caída sufrida en las escaleras —accidente por el cual Cristóbal acusó injustamente a Pía alegando una falta de limpieza—, una recuperación que Martina celebra notablemente después de que el doctor Peribáñez acudiera de urgencia para examinar al herido.

Movimientos estratégicos hacia la Corte y desconfianza económica

En el ámbito político y familiar, Curro y Ángela toman la determinación de viajar juntos a Madrid con el propósito de enfrentar a la Corte. Consciente del riesgo de la misión, Alonso decide entregar a Curro una carta secreta dirigida al Rey, concebida como un último recurso en caso de que la situación en la capital sea desfavorable. Paralelamente, Pía opta por ocultar a Curro la verdad sobre Leocadia para evitarle un dolor añadido antes de emprender su partida.

La situación financiera también se complica en el palacio. Ciro exige formalmente a Alonso y a Manuel la devolución del dinero que había invertido. El argumento esgrimido por Ciro sostiene que la estafa sufrida fue una represalia directa del duque de Carril a causa de Vera. Esta crisis financiera acrecienta la brecha entre Julieta y Manuel, ya que ella se siente profundamente herida por la falta de confianza y se niega a perdonarle que le ocultase la confirmación de la estafa.

Sospechas de embarazo y confesiones del pasado

En las dependencias del servicio, las intrigas personales continúan en aumento. Estefanía simula un nuevo mareo para forzar de manera deliberada el contacto físico con Carlo, una actitud que incrementa de forma notoria las sospechas que María Fernández ya mantenía sobre la veracidad de los síntomas de embarazo.

Finalmente, el pasado vuelve para atormentar a la gerencia del palacio. Ricardo confiesa abiertamente a Petra que él fue el responsable de la muerte accidental de Ana, revelando además que Santos carga con el peso de ese secreto, un remordimiento del cual el propio Santos se sintió aliviado tras confesarse previamente con Samuel.