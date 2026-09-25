Milei acusa a Sánchez de «traicionar a su propio pueblo» por la gestión migratoria en Ceuta

El mandatario argentino arremete contra el Ejecutivo español durante su intervención en The Economic Club de Nueva York.

Contrapone la política migratoria de España con las medidas de su Gobierno, presumiendo de haber deportado a 20.000 personas en lo que va de año.

Duras críticas en el marco de la Asamblea General de la ONU

En el contexto de su viaje a Nueva York para asistir a la semana de alto nivel de la ONU, el presidente de Argentina, Javier Milei, ha vuelto a protagonizar un choque verbal contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Durante una alocución pronunciada ante los miembros de The Economic Club, Milei acusó al líder socialista de haber «traicionado a su propio pueblo» en relación con la crisis asistencial y de control en la ciudad autónoma de Ceuta.

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El líder libertario afirmó que España se encuentra «sometida a un régimen socialista que la está destruyendo» y sostuvo que los recientes acontecimientos en Ceuta demuestran las consecuencias de lo que definió como un modelo de «inmigración descontrolada» destinado a recabar apoyos electorales.

Ataque a la política fiscal y migratoria de Sánchez

Durante su intervención, Milei calificó la gestión del Ejecutivo central español como «una mezcla curiosa entre anarquía y tiranía» y vinculó la política migratoria en las fronteras del sur de Europa con un incremento de la presión fiscal sobre los ciudadanos:

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Denuncia de inseguridad: Aseveró que las fronteras se han abierto a grupos que convierten las zonas limítrofes en áreas de «caos y violencia», mientras los ciudadanos pagan «cada vez más impuestos para sostener esta situación».

Aseveró que las fronteras se han abierto a grupos que convierten las zonas limítrofes en áreas de «caos y violencia», mientras los ciudadanos pagan «cada vez más impuestos para sostener esta situación». Control social: Afirmó que, a la par que ocurren estos episodios, el Gobierno mantiene «más vigilados y controlados a los españoles de bien» para sostener la gobernabilidad.

Afirmó que, a la par que ocurren estos episodios, el Gobierno mantiene «más vigilados y controlados a los españoles de bien» para sostener la gobernabilidad. Alineamiento argentino: Contrapuso este escenario con la política de endurecimiento fronterizo aplicada por su Gabinete, asegurando que Argentina ha efectuado 20.000 deportaciones en el presente año para evitar las tensiones operativas que aquejan a varios países europeos.

Claves del discurso