El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que las conversaciones con Irán se reanudarán este lunes después de frenar un ataque militar que, según aseguró, estaba preparado para ejecutarse. Sin embargo, Teherán ha enfriado las expectativas al afirmar horas después que no mantiene actualmente negociaciones con Washington.

Trump aseguró que las conversaciones comenzarían durante la tarde de este lunes, aunque no precisó dónde se celebrarían, quiénes participarían ni cuál sería el formato del encuentro. El mandatario tampoco quiso establecer un plazo para alcanzar un posible acuerdo con Irán.

El anuncio supone un nuevo cambio en el discurso del presidente estadounidense. Después de varios días de amenazas contra Teherán y advertencias sobre una ofensiva de gran magnitud, Trump comunicó durante el fin de semana que había decidido dar más tiempo a la vía diplomática.

Según su versión, Estados Unidos tenía preparado un ataque de enormes dimensiones, pero los gobiernos de Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos le pidieron que evitara una nueva escalada. Trump afirmó que estos países consideran posible alcanzar un entendimiento para reducir las hostilidades y avanzar hacia la reapertura del estrecho de Ormuz.

“Preferimos un acuerdo a un ataque”, sostuvo el mandatario, quien aseguró que su intención es evitar una operación militar que podría causar numerosas víctimas y extender todavía más el conflicto en Oriente Medio.

El posible entendimiento tendría entre sus principales objetivos garantizar la navegación por el estrecho de Ormuz y resolver las diferencias relacionadas con el programa nuclear iraní. Trump ha insistido en que cualquier pacto deberá impedir que Teherán pueda desarrollar armas nucleares.

Pese al optimismo expresado desde Washington, las autoridades iraníes no han confirmado el inicio de las conversaciones anunciado por el presidente estadounidense.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, aseguró este lunes que no existen actualmente negociaciones con Estados Unidos. Explicó que Teherán mantiene contactos con Omán para estudiar una ruta marítima temporal y segura por el estrecho de Ormuz, pero advirtió de que esas conversaciones no son suficientes para resolver el conflicto mientras continúen las acciones militares estadounidenses.

La respuesta iraní vuelve a introducir incertidumbre sobre la posibilidad de un acuerdo inmediato. Teherán ha reclamado garantías de que Washington respetará los compromisos alcanzados y no retomará los ataques después de una eventual negociación.

Trump tampoco aclaró si las conversaciones previstas serán directas o se desarrollarán mediante países intermediarios. Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Omán han intensificado durante los últimos días sus gestiones para evitar una nueva ofensiva y contener una escalada que podría afectar a toda la región.

El estrecho de Ormuz constituye uno de los puntos centrales de la negociación por su importancia para el transporte internacional de petróleo y gas. La inestabilidad en esta ruta marítima ha incrementado la presión económica y política para alcanzar una salida diplomática.

El nuevo anuncio de Trump mantiene abierta la posibilidad de una negociación, pero las posiciones de Washington y Teherán siguen alejadas. Mientras el presidente estadounidense sostiene que las conversaciones comenzarán este lunes, Irán afirma que todavía no existe un diálogo directo entre ambos gobiernos.