El periodo de ayuno e introspección comenzará a mediados de febrero y se extenderá hasta marzo, marcado por la observación de la luna y la solidaridad comunitaria.

El Ramadán, el mes más sagrado para más de 2.000 millones de musulmanes en todo el mundo, se prepara para su llegada en 2026. Este periodo, que conmemora la revelación del Corán al profeta Mahoma, no es solo un tiempo de abstinencia física, sino una oportunidad para la purificación espiritual, la autodisciplina y el fortalecimiento de los lazos familiares y sociales.

Fechas clave del Ramadán 2026

Al regirse por el calendario lunar (Hégira), las fechas del Ramadán se adelantan unos diez días cada año respecto al calendario gregoriano. Para 2026, las fechas estimadas son:

Inicio del Ramadán: Alrededor del 17 de febrero de 2026 . La fecha exacta se confirmará con el avistamiento de la luna creciente (hilal).

Final del Ramadán: Aproximadamente el 19 de marzo de 2026.

Aproximadamente el . Eid al-Fitr (Fiesta del Fin del Ayuno): Entre el 20 y 21 de marzo de 2026, una celebración que comienza con oraciones colectivas al amanecer y grandes banquetes familiares.

La rutina del ayuno: Suhoor e Iftar

Durante estas semanas, la vida diaria se organiza en torno a la salida y la puesta del sol. Los dos momentos gastronómicos clave son:

Suhoor: La comida previa al amanecer. Es fundamental que sea nutritiva para afrontar la jornada. En España, las tiendas ajustan sus horarios para ofrecer productos frescos y energéticos en horas de madrugada. Iftar: La ruptura del ayuno al atardecer. Siguiendo la tradición, suele comenzarse con agua y dátiles. En barrios como Lavapiés (Madrid) o el Raval (Barcelona), es común la celebración de iftars comunitarios donde se comparten platos como la harira (sopa marroquí) o dulces como la baklava.

Espiritualidad y Compromiso Social

Más allá de no comer ni beber durante las horas de sol, el Ramadán impulsa valores éticos profundos:

Tarawih: Oraciones nocturnas especiales en las mezquitas donde se recita el Corán de forma fragmentada para completarlo a lo largo del mes.

Zakat y Sadaqa: La caridad es un pilar fundamental. Durante el Ramadán, se intensifican las donaciones a través de organizaciones como Islamic Relief España para asegurar que las familias vulnerables tengan acceso a alimentos.

La caridad es un pilar fundamental. Durante el Ramadán, se intensifican las donaciones a través de organizaciones como Islamic Relief España para asegurar que las familias vulnerables tengan acceso a alimentos. Exenciones: El Islam contempla que personas enfermas, niños, ancianos, viajeros, mujeres embarazadas, en lactancia o con la menstruación queden exentos del ayuno por motivos de salud.