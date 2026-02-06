La Consejería de Educación asegura que continúa actuando de forma progresiva y anuncia nuevas inspecciones técnicas en varios centros

Las deficiencias detectadas en varios colegios públicos de Ceuta en las últimas semanas han provocado un aumento de las críticas por parte de las familias del alumnado, especialmente tras los episodios de borrascas registrados entre diciembre y febrero. Así lo ha informado el diario El Faro de Ceuta, que recoge las principales incidencias y actuaciones realizadas en los centros educativos afectados.

Las quejas se centran en problemas relacionados con la seguridad, el mantenimiento y las infraestructuras que, según denuncian las familias, han afectado al normal desarrollo de la actividad lectiva. Entre las incidencias más señaladas se encuentran goteras, filtraciones de agua, humedades persistentes y fallos eléctricos, además de la caída de ramas y árboles en patios y accesos a algunos centros.

Los colectivos de madres y padres sostienen que estas situaciones se repiten cada invierno y reclaman actuaciones estructurales que vayan más allá de intervenciones puntuales.

Ante estas críticas, el Ejecutivo local ha defendido que se está actuando de manera progresiva en los centros afectados y que los trabajos han estado condicionados por la climatología adversa, que ha dificultado en algunos casos la realización de visitas técnicas y actuaciones de mayor envergadura.

Intervenciones tras las borrascas

Según ha informado la Consejería de Educación y Cultura y recoge El Faro de Ceuta, una docena de centros educativos han comunicado incidencias tras los temporales, con problemas que van desde la impermeabilización de cubiertas hasta daños en instalaciones eléctricas y elementos exteriores. La prioridad, aseguran, ha sido atender las situaciones más urgentes para garantizar la seguridad de la comunidad educativa.

Aún quedan pendientes varias visitas técnicas en algunos colegios, especialmente tras los episodios meteorológicos más intensos. Estas inspecciones se llevarán a cabo en coordinación con las direcciones de los centros, entre los que figuran Ortega y Gasset, Vicente Aleixandre, Valle Inclán, Federico García Lorca, Ciudad de Ceuta, Rosalía de Castro, Lope de Vega, Pablo Ruiz Picasso y Reina Sofía.

Desde la Ciudad se subraya que estas actuaciones pendientes no han impedido intervenir ya en otros centros, donde se han realizado trabajos de mantenimiento, aunque no se descarta que puedan surgir nuevas incidencias derivadas de las lluvias o del desgaste de las instalaciones.

Trabajos ya ejecutados

Entre las intervenciones completadas destaca la realizada en el CEIP Andrés Manjón, donde se han revisado y saneado cubiertas y azoteas con el objetivo de evitar filtraciones en las aulas.

En el CEIP Federico García Lorca se han llevado a cabo actuaciones más amplias, como la revisión de cubiertas, canalones y desagües, la impermeabilización de una grieta y la retirada de un árbol caído. En el CEIP Ciudad de Ceuta fue necesario achicar agua con bomba tras las lluvias.

También se han realizado trabajos de reparación provisional de una claraboya y falsos techos en el CEIP Maestro José Acosta, la reparación de la instalación eléctrica en el CEIP Pablo Ruiz Picasso, el desatasco de drenajes en el CEIP Reina Sofía y la limpieza de canalones y sumideros en el CEIP Juan Morejón.

La información ha sido publicada originalmente por El Faro de Ceuta.