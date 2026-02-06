Ceuta se sitúa entre los territorios con salarios medios más elevados del país, de acuerdo con la última estadística de la Agencia Tributaria sobre rendimientos del trabajo. La ciudad autónoma cuenta con 34.701 asalariados y una retribución media anual de 26.041 euros, una cifra que la coloca en la parte alta del ranking provincial, solo por detrás de Madrid (31.911 euros) y Barcelona (29.255 euros). La media nacional alcanza los 24.962 euros anuales.

En conjunto, los trabajadores con nómina en Ceuta generaron rendimientos valorados en 903,6 millones de euros. Sin embargo, este volumen salarial no se distribuye de manera uniforme y muestra diferencias notables según el sexo, la edad y el sector económico.

Por sexos, los hombres representan la mayoría de los asalariados, con 20.311 trabajadores, el 58,5% del total, y un salario medio anual de 27.944 euros. Las mujeres, por su parte, suman 14.390 empleadas, el 41,46%, con un sueldo medio de 23.285 euros al año. La diferencia entre ambos grupos asciende a 4.659 euros anuales, lo que supone que la retribución femenina es un 16,67% inferior a la masculina, manteniéndose así una brecha salarial significativa.

La distribución por sectores evidencia una fuerte concentración del empleo en determinadas actividades. El ámbito de los servicios sociales reúne a 15.226 trabajadores, casi la mitad del total, con un salario medio anual de 36.100 euros. Otros sectores con peso en el empleo son el comercio, las reparaciones y el transporte, con 5.954 empleados y una retribución media de 18.116 euros, así como los servicios a empresas, que emplean a 4.103 personas con un salario de 17.214 euros. En los servicios personales y de ocio trabajan 4.621 personas, con sueldos de 13.138 euros anuales.

La construcción y las actividades inmobiliarias dan empleo a 2.811 trabajadores, con una media salarial de 22.375 euros, mientras que la industria agrupa a 719 personas con un sueldo de 16.616 euros al año.

Algunos de los salarios más elevados se encuentran en sectores con menor número de empleados. La industria extractiva, la energía y el agua, con 239 asalariados, alcanza la media más alta, 47.102 euros anuales. Las entidades financieras y aseguradoras emplean a 370 personas con un sueldo medio de 43.000 euros, y el sector de información y comunicaciones cuenta con 311 trabajadores que perciben 27.524 euros al año.

En el extremo contrario se sitúa el sector primario, que incluye agricultura, pesca, ganadería y silvicultura, con 347 trabajadores y una retribución media de 12.168 euros anuales.

Los datos también reflejan una clara diferencia salarial por edad. Entre los menores de 18 años se registran 138 asalariados con ingresos medios de 1.698 euros anuales. En el grupo de 18 a 25 años hay 4.894 jóvenes que perciben 9.385 euros al año. Entre los 26 y 35 años, 7.525 trabajadores cobran una media de 19.595 euros.

A partir de los 36 años los salarios aumentan de forma progresiva. Entre los 36 y 45 años la media alcanza los 27.391 euros; entre los 46 y 55 años, los 32.915 euros; y en el tramo de 56 a 65 años se sitúa en 36.118 euros. Además, 680 personas mayores de 65 años continúan trabajando con un salario medio de 26.807 euros anuales.

En conjunto, la estadística de la Agencia Tributaria confirma que Ceuta mantiene un salario medio superior al nacional, aunque con una estructura de ingresos marcada por importantes diferencias en función del sexo, la edad y el sector de actividad.