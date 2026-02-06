Ceuta cuenta este viernes con servicio farmacéutico de guardia para garantizar la atención a la ciudadanía durante toda la jornada. El sistema de turnos permite que haya establecimientos abiertos tanto en horario diurno como nocturno, asegurando el acceso a medicamentos y productos sanitarios las 24 horas.

Farmacias de guardia hoy en Ceuta

Zona Centro: Díaz Segura

Campo Exterior: Almadraba

Turno de noche: Puya C.B.

Las farmacias de guardia suelen prestar servicio en horario diurno —aproximadamente de 9:00 a 23:00 horas— y, posteriormente, en turno nocturno hasta las 9:00 del día siguiente, garantizando así cobertura continuada para urgencias farmacéuticas.

Este sistema rotatorio permite que, incluso fuera del horario habitual de apertura, los ciudadanos puedan adquirir medicamentos urgentes o recibir asesoramiento profesional. En caso de necesitar atención fuera de horas, se recomienda acudir directamente a la farmacia designada en cada zona o al establecimiento que esté de turno durante la noche.

Las autoridades sanitarias recuerdan la importancia de contar con receta médica cuando sea necesaria para la dispensación de determinados fármacos y de comprobar siempre la farmacia correspondiente al turno del día antes de desplazarse.