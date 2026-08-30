El equipo blanco, que ha sumado seis puntos con José Mourinho en el banquillo, recibe en el Santiago Bernabéu a un conjunto malagueño que busca su primer triunfo en un exigente arranque de campeonato.

La tercera jornada de LaLiga EA Sports recupera la normalidad en la distribución de sus encuentros tras la disputa de las dos primeras fechas del campeonato. En este marco, el Real Madrid recibe la visita del Málaga en el Estadio Santiago Bernabéu en un compromiso que se encuadra en la jornada dominical del torneo doméstico y que figura como uno de los duelos que mayor expectación genera en la fecha del fin de semana.

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El conjunto blanco afronta este compromiso tras haber completado un arranque de competición óptimo en cuanto a resultados, acumulando un total de seis puntos en la tabla clasificación. Bajo la dirección técnica de José Mourinho, la escuadra madrileña afronta este choque en una dinámica positiva tras haber superado al Espanyol mediante una remontada y haber cosechado un triunfo por 4-1 frente a la Real Sociedad en sus anteriores compromisos de la competición liguera.

Por su parte, el Málaga afronta una de las salidas de mayor exigencia del calendario en este tramo inicial del curso deportivo. Los hombres dirigidos por Funes aún no han conseguido sumar una victoria en las jornadas previas de LaLiga EA Sports y visitan el feudo madrileño con el objetivo de medirse al equipo blanco. Para esta cita en la capital de España se estima, además, un nuevo desplazamiento masivo por parte de los aficionados del club malagueño.

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Horario del Real Madrid – Málaga en LaLiga EA Sports

El enfrentamiento entre el Real Madrid y el Málaga se disputará este domingo 30 de agosto a partir de las 17.00 horas en el Estadio Santiago Bernabéu. El partido es uno de los tres únicos choques programados para la jornada del domingo en el campeonato nacional.

Dónde ver por televisión el Real Madrid – Málaga

La retransmisión del encuentro correspondiente a la tercera jornada de Primera División correrá a cargo de la plataforma Movistar, que comparte los derechos de emisión de la categoría con DAZN. En esta ocasión, el partido entre el conjunto blanco y el equipo malagueño se podrá seguir en directo por televisión a través del canal M+ LaLiga, perteneciente a Movistar+.