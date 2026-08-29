Premier League | Regular Season – Jornada 2
29 de agosto de 2026: Newcastle ganó 2-0 en el Tottenham Hotspur Stadium y Liverpool y Nottingham Forest empataron 2-2 en Anfield.
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La jornada 2 presentó cuatro encuentros decididos por márgenes cortos: dos empates y dos victorias, una por la mínima y otra con un margen de dos goles. En la jornada se combinaron empates en estadios tradicionales y triunfos visitantes, que complican la lectura inicial de la tabla tras el arranque liguero.
Marcadores de la jornada
- Liverpool 2 – 2 Nottingham Forest
- Bournemouth 1 – 1 Everton
- Coventry 0 – 1 Hull City
- Tottenham 0 – 2 Newcastle
Resumen rápido de los partidos
En Anfield, Liverpool y Nottingham Forest empataron 2-2. Bournemouth y Everton igualaron 1-1; Hull City venció 1-0 a Coventry; y Newcastle se impuso 2-0 a Tottenham.
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