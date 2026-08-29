RB Leipzig goleó 3-0 al Borussia Mönchengladbach en la Regular Season – Jornada 1 de la Bundesliga, disputada el 29 de agosto de 2026.

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El Borussia Dortmund sumó los tres puntos con un 2-0 frente al Hamburger SV. En Elversberg, el SV Elversberg remontó y terminó imponiéndose 3-2 al Bayer Leverkusen. El 1. FC Köln se impuso 3-2 al 1899 Hoffenheim, mientras que FSV Mainz 05 y SC Paderborn 07 terminaron con empate sin goles. La jornada incluyó además un emocionante 3-3 entre Union Berlin y Eintracht Frankfurt.

Resultados de la jornada (Bundesliga – Regular Season, Jornada 1)

SV Elversberg 3 – 2 Bayer Leverkusen

1. FC Köln 3 – 2 1899 Hoffenheim

FSV Mainz 05 0 – 0 SC Paderborn 07

RB Leipzig 3 – 0 Borussia Mönchengladbach

Union Berlin 3 – 3 Eintracht Frankfurt

Borussia Dortmund 2 – 0 Hamburger SV

Resumen rápido

La apertura liguera dejó resultados llamativos: goleada de Leipzig, triunfo sólido de Dortmund y una remontada destacada de Elversberg ante uno de los favoritos. Los empates en Mainz y Berlín equilibraron la jornada en términos de goles y espectáculo.

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