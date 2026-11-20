El RB Leipzig – Lens se juega el martes 24 de noviembre a las 21:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en Movistar Liga de Campeones 4.

Partido: RB Leipzig – Lens

RB Leipzig – Lens Competición: Champions League, jornada 5

Champions League, jornada 5 Fecha: martes 24 de noviembre

martes 24 de noviembre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: Movistar Liga de Campeones 4

Movistar Liga de Campeones 4 Estadio: Red Bull Arena (Leipzig)

El RB Leipzig y el Lens se enfrentarán en la jornada 5 de la Champions League en el Red Bull Arena de Leipzig. Ambos equipos llegan al partido con 3 puntos en 4 partidos, aunque el Leipzig presenta un balance de 5 goles a favor y 11 en contra, mientras que el Lens cuenta con 4 goles a favor y 16 en contra. En sus últimos 4 encuentros, el Leipzig ha logrado 1 victoria, con 3 derrotas, mientras que el Lens también ha conseguido 1 victoria, pero con 3 derrotas consecutivas en sus últimos partidos.

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Así llegan los equipos

RB Leipzig: 30º con 3 puntos en 4 partidos (5 goles a favor y 11 en contra); en sus últimos 4 partidos: 1 victoria, 0 empates y 3 derrotas (resultados: D-D-V-D)

Lens: 33º con 3 puntos en 4 partidos (4 goles a favor y 16 en contra); en sus últimos 4 partidos: 1 victoria, 0 empates y 3 derrotas (resultados: D-D-D-V)

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