El Feyenoord – FC Porto se juega el martes 24 de noviembre a las 21:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

Partido: Feyenoord – FC Porto

Feyenoord – FC Porto Competición: Champions League, jornada 5

Champions League, jornada 5 Fecha: martes 24 de noviembre

martes 24 de noviembre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: De Kuip (Rotterdam)

El Feyenoord se enfrenta al FC Porto en la jornada 5 de la Champions League en el estadio De Kuip de Rotterdam. Ambos equipos llegan al encuentro con 3 puntos tras 4 partidos disputados. El Feyenoord ha anotado 4 goles y ha recibido 11, mientras que el FC Porto cuenta con 6 goles a favor y 7 en contra. En sus últimos 4 partidos, el Feyenoord ha logrado 1 victoria, mientras que el Porto también ha conseguido 1 victoria, pero ambos han sufrido 3 derrotas en este periodo.

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Así llegan los equipos

Feyenoord: 32º con 3 puntos en 4 partidos (4 goles a favor y 11 en contra); en sus últimos 4 partidos: 1 victoria, 0 empates y 3 derrotas (resultados: D-D-V-D)

FC Porto: 26º con 3 puntos en 4 partidos (6 goles a favor y 7 en contra); en sus últimos 4 partidos: 1 victoria, 0 empates y 3 derrotas (resultados: V-D-D-D)

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