El Slovan Bratislava – Real Betis se juega el martes 24 de noviembre a las 21:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en Movistar Liga de Campeones 1 y Movistar Liga de Campeones 4. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

Partido: Slovan Bratislava – Real Betis

Slovan Bratislava – Real Betis Competición: Champions League, jornada 5

Champions League, jornada 5 Fecha: martes 24 de noviembre

martes 24 de noviembre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: Movistar Liga de Campeones 1 y Movistar Liga de Campeones 4

El Slovan Bratislava se enfrentará al Real Betis en la jornada 5 de la Champions League. El equipo local ocupa la 36ª posición con 0 puntos en 4 partidos, habiendo anotado 1 gol y recibido 17. Su trayectoria reciente muestra un claro dominio de las derrotas, con 4 partidos perdidos consecutivamente. Por su parte, el Real Betis se sitúa en la 11ª posición con 9 puntos, tras marcar 8 goles y encajar 6. En sus últimos encuentros, el Betis ha logrado 3 victorias y solo ha sufrido 1 derrota, lo que les otorga una ligera ventaja en este enfrentamiento.

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Así llegan los equipos

Slovan Bratislava: 36º con 0 puntos en 4 partidos (1 goles a favor y 17 en contra); en sus últimos 4 partidos: 0 victorias, 0 empates y 4 derrotas (resultados: D-D-D-D)

Real Betis: 11º con 9 puntos en 4 partidos (8 goles a favor y 6 en contra); en sus últimos 4 partidos: 3 victorias, 0 empates y 1 derrota (resultados: D-V-V-V)

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