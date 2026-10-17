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Las asociaciones Renace Ceuta y Salvemos Ceuta han convocado a los ciudadanos para participar este sábado 17 de octubre, a las 12.00 horas, en una jura de bandera popular que se llevará a cabo en el paseo del Revellín, a la altura de la tienda Movistar.

El objetivo de este acto, explican los organizadores, es reunir a vecinos, familias, asociaciones y colectivos para compartir un acto de compromiso con Ceuta y España, basado en valores como la convivencia, el respeto, la solidaridad y la unidad.

«Queremos que los ceutíes se sientan parte de este acto, que salgamos al encuentro de nuestros vecinos y que compartamos, desde el respeto y la convivencia, el orgullo y el compromiso que sentimos por nuestra tierra», señalan Renace Ceuta y Salvemos Ceuta en su convocatoria.

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Las entidades convocantes han aclarado que el encuentro tendrá un carácter civil y simbólico, sin tratarse de una ceremonia oficial de juramento o promesa de bandera organizada por las Fuerzas Armadas, sino de una iniciativa ciudadana.

El acto se desarrollará en pleno centro de la ciudad y está pensado para reunir a los ceutíes en torno a una expresión pública de vinculación con España y de compromiso hacia el futuro de Ceuta.

Normativa de juramento de bandera en el ámbito oficial

En España, el juramento o promesa ante la Bandera de España está legalmente regulado. Es requisito para adquirir la condición de personal militar profesional, según lo dispuesto en la Ley 17/1999 de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas. ([ejercito.defensa.gob.es])

También existe un calendario oficial de Juras de Bandera para personal civil, organizadas por el Ministerio de Defensa junto a unidades militares, con requisitos como tener la nacionalidad española, mayoría de edad, y no haber participado en estos actos en los últimos 25 años. ([defensa.gob.es])

El Código de Ceremonial y Protocolo del Estado recoge el procedimiento para solicitar el juramento o promesa ante la Bandera, la inscripción en un registro oficial, la coordinación con delegaciones o subdelegaciones de Defensa, así como los detalles procedimentales para su correcta celebración. ([boe.es])

Antecedentes locales de juras de bandera en Ceuta

En Ceuta ya se han celebrado juras de bandera oficiales para civiles. Un ejemplo reciente es el acto programado para el 1 de noviembre de 2025, organizando una jura de bandera para personal civil a bordo del buque BAA “Castilla”, atracado en los muelles de la ciudad, con un número máximo de jurandos de 150 personas. ([defensa.gob.es])

Otra ocasión fue el 9 de octubre de 2016, con una jura de bandera civil organizada por la Comandancia General de Ceuta en el patio de Armas de las Murallas Reales, con los requisitos habituales: mayoría de edad, nacionalidad española y no estar incapacitado judicialmente. ([ejercito.defensa.gob.es])

Las asociaciones convocantes, Renace Ceuta y Salvemos Ceuta, son entidades recientes. Renace Ceuta se presentó oficialmente a principios de octubre de 2026 con el propósito de fomentar la convivencia, restaurar la normalidad y promover actividades comunitarias en toda la ciudad. ([ceutaahora.com]) Salvemos Ceuta, por su parte, es una asociación con base jurídica, constituida por abogados y procuradores, cuya acción se centra en iniciativas legales y sociales relacionadas con la situación de la ciudad. ([ceutatv.com])