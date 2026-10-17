MADRID — La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado la reapertura de la causa contra el agitador de ultraderecha Vito Quiles por presuntas coacciones a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, tras un incidente ocurrido a finales de abril en un establecimiento hostilero de la localidad madrileña de Las Rozas.

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Con esta resolución, la Sección Cuarta del tribunal madrileño revoca el sobreseimiento provisional dictado el pasado 12 de mayo por el Juzgado de Instrucción número 2 de Majadahonda, que había decretado el archivo de las actuaciones al entender que las imágenes grabadas no acreditaban contacto físico ni agresiones constitutivas de delito.

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Análisis sobre la limitación de la libertad

La decisión de la Audiencia estimó los recursos de apelación interpuestos por la representación procesal de Begoña Gómez y por la Fiscalía Provincial de Madrid. En su auto, los magistrados señalan que la ausencia de agresiones o contactos físicos directos en las grabaciones no agota el análisis penal de los hechos.

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La Sala sostiene que es prematuro cerrar la instrucción sin profundizar en si el comportamiento del querellado —quien accedió al local, abordó a Gómez mientras se encontraba sentada a la mesa y comenzó a grabarla e increparla con preguntas— constituyó una coacción o un hostigamiento que condicionó de forma indebida su libertad, forzándola a abandonar prematuramente el establecimiento.

Retorno de las actuaciones al juzgado de origen

Con la estimación de los recursos, la Audiencia de Madrid devuelve las actuaciones al juzgado de origen para que el juez instructor reabra la causa, practique las diligencias de investigación correspondientes y determine si lo sucedido tiene encaje dentro del Código Penal.