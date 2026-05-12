El sorteo de Euromillones de este martes 12 de mayo de 2026 vuelve a repartir premios entre los jugadores de varios países europeos. En España, además de la combinación ganadora principal, también se sortea el código de El Millón.

Los resultados se actualizarán una vez que se publiquen los números oficiales del sorteo. Los jugadores deben comprobar tanto los cinco números principales como las dos estrellas.

Resultado de Euromillones

La combinación ganadora de Euromillones es:

Números: X, X, X, X y X

Estrellas: X y X

Código de El Millón: X

Este artículo se actualizará a partir de las 21:30 horas, cuando se conozca el resultado oficial de Euromillones y El Millón.

Cómo comprobar si mi boleto de Euromillones está premiado

Para comprobar si un boleto de Euromillones ha sido premiado, los jugadores deben comparar su apuesta con la combinación ganadora del sorteo. Los premios dependen del número de aciertos entre los cinco números principales y las dos estrellas.

En España, los participantes también deben revisar el código de El Millón, que reparte un premio adicional de un millón de euros a un único boleto ganador.

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Los resultados publicados tienen carácter informativo. La única lista válida para el cobro de premios es la emitida por Loterías y Apuestas del Estado.