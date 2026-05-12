Ceuta revisa hoy (miércoles, 13 de mayo de 2026) sus precios de carburantes con un total de 10 estaciones analizadas. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, el promedio de la gasolina 95 se sitúa en 1.495€/l (mínima 1.479€, máxima 1.499€). En gasolina 98, el promedio es de 1.526€/l, y el diésel marca un promedio de 1.638€/l, con mínimo en 1.609€ y máximo en 1.649€.

Si estás pensando en repostar, la diferencia entre estaciones puede notarse bastante en pocos euros. Aquí tienes las gasolineras más baratas y, además, las más caras del día para que compares rápido.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.479€/l

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.479€/l

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL (MUELLE DATO, AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.498€/l

(MUELLE DATO, AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): SHELL (PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.498€/l

(PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): SHELL (CATENA, AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.498€/l

En gasolina 95, la oferta más competitiva está en 1.479€/l y corresponde a ON365 en dos puntos del entorno portuario.

Gasolina 98

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.519€/l

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.519€/l

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL (MUELLE DATO, AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.528€/l

(MUELLE DATO, AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): SHELL (PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.528€/l

(PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): SHELL (CATENA, AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.528€/l

Para la gasolina 98, las mejores cifras vuelven a estar en ON365, con un mínimo de 1.519€/l.

Diésel

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.609€/l

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.609€/l

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.629€/l

(AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): SHELL (MUELLE DATO, AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.648€/l

(MUELLE DATO, AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): SHELL (PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.648€/l

Si repostas diésel, hoy el diferencial entre el mínimo y el máximo es de 40 céntimos por litro (de 1.609€ a 1.649€), por lo que elegir bien puede ahorrar en cada carga. Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica.

Las más caras

CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.499€/l en gasolina 95

(AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): en gasolina 95 CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S/N, Ceuta): 1.499€/l en gasolina 95

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S/N, Ceuta): en gasolina 95 MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.499€/l en gasolina 95

En el ranking de hoy, el precio más alto destacado corresponde a gasolina 95 con 1.499€/l, por encima de las ofertas que arrancan en 1.479€/l.

Consejos

Compara antes de salir: con diferencias por litro como las de hoy (especialmente en diésel), un pequeño ajuste en la elección de estación puede notarse.

con diferencias por litro como las de hoy (especialmente en diésel), un pequeño ajuste en la elección de estación puede notarse. Calcula por repostaje: mira cuántos litros sueles echar. Si repostas 30 litros, 0,40€/l de diferencia se traduce en 12€.

mira cuántos litros sueles echar. Si repostas 30 litros, 0,40€/l de diferencia se traduce en 12€. Ten en cuenta el trayecto: el ahorro en precio puede perderse si te obliga a dar rodeos. Prioriza la estación más barata dentro de una ruta lógica.

el ahorro en precio puede perderse si te obliga a dar rodeos. Prioriza la estación más barata dentro de una ruta lógica. Revisa el tipo de combustible: gasolina 95, 98 y diésel no se comportan igual: hoy las mejores posiciones se reparten entre ON365 y SHELL, mientras que el diésel arranca más bajo en ON365.

Origen de los datos: Ministerio para la Transición Ecológica.