El precio de la luz para hoy miércoles, 13 de mayo de 2026 se mueve con una media de 0,1300 €/kWh. Es una jornada con oportunidades claras: hay tramos con valores muy contenidos por la tarde y, en cambio, un pico más caro al final del día.

Según el análisis para esta fecha, la hora más barata es de 14-15 h (con 0,0586 €/kWh) y la hora a evitar es de 21-22 h, cuando el precio alcanza 0,2561 €/kWh. Con el semáforo AMARILLO, la clave es desplazar consumos del periodo nocturno caro hacia las horas recomendables.

Horas clave para ahorrar hoy (miércoles 13/05/2026)

Hoy hay una combinación útil para el hogar: franja más económica (con valores alrededor de 0,06 €/kWh) y un contraste claro con el tramo más caro.

Hora más barata: 14-15 h con 0,0586 €/kWh .

con . Franja más económica: el tramo de 14-18 h , con precios en el entorno de 0,06 €/kWh .

el tramo de , con precios en el entorno de . Hora a evitar: 21-22 h con 0,2561 €/kWh.

Si puedes programar electrodomésticos, este patrón encaja especialmente con tareas que requieren continuidad, como la lavadora o el lavavajillas (mejor durante la tarde), mientras que conviene reducir consumos intensivos en el tramo 21-22 h.

Cómo evoluciona el precio por tramos: de la madrugada a la noche

Madrugada y primera hora del día. Desde las 00:00 hasta las 06:00 el precio se mantiene relativamente estable, alrededor de valores cercanos a la media, con alguna bajada puntual (por ejemplo, 06-07 h marca 0,1241 €/kWh) y sin grandes oscilaciones.

Mañana. El comportamiento cambia hacia el tramo de media mañana: 09-10 h registra 0,0744 €/kWh, un punto especialmente favorable antes de volver a niveles más altos durante el resto de la mañana (varios tramos entre 10:00 y 13:00 se sitúan cerca de 0,127 €/kWh).

Tarde (la ventana de oportunidad). Es el tramo más interesante para el ahorro. Tras precios moderados en 13-14 h (0,1269 €/kWh), el coste cae con claridad y se mantiene en valores bajos desde 14-15 h hasta prácticamente el final de la tarde: 15-16 h (0,0595), 16-17 h (0,0597) y 17-18 h (0,0592).

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Noche. A partir de 18-19 h el precio vuelve a subir (0,1296 €/kWh) y continúa al alza hasta el pico. Después, en el tramo 20-21 h aparece el encarecimiento (0,2294 €/kWh) y el mayor salto llega en 21-22 h (0,2561 €/kWh). Tras ese momento, el precio baja a 22-23 h (0,1791) y cierra el día con 23-24 h (0,1634).

Precio de la luz por horas (miércoles 13/05/2026)